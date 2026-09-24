Варна търси финансиране за облагородяване на най-старата крепостна стена на античния Одесос

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Общинският съвет във Варна даде съгласие район „Одесос" да кандидатства с проект за облагородяване на пространството около най-старата крепостна стена на античния Одесос. Проектът е насочен към подобряване на достъпа до археологическия обект и по-доброто му представяне пред жителите и гостите на града.

Останки от крепостната стена на античния Одесос бяха открити по време на изкопни дейности в градинката пред Дома на науката през 2019 г., оттогава градинката стои неизползваема.

Предвижда се по бул. „Княз Борис I" да бъдат поставени прозрачни информационни пана, които да разказват за историята на крепостното съоръжение. Част от идеята е и графична реконструкция, която да покаже как е изглеждала крепостната стена в миналото и да помогне на посетителите да разберат по-добре нейното значение.

В проекта ще участват район „Одесос", Сдружение „Младежки спортен клуб Варна", Регионалният исторически музей – Варна и Техническият университет – Варна.

Партньорството събира на едно място местната власт, гражданския сектор, музейните специалисти и академичната общност. Според предложението това ще позволи проектът да бъде разработен с участието на различни институции и организации и да съчетае опазването на културното наследство с по-доброто му представяне пред обществеността.

Предвиденият бюджет е с европейско финансиране и задължително съфинансиране, като конкретното разпределение на средствата между партньорите ще бъде определено при подготовката на проектното предложение.

Реализацията е планирана да се осъществи в рамките на десет месеца през следващата година.

Варна и Аврен кандидатстват и за кампания за отпадъците

Общинският съвет даде съгласие и Община Варна да кандидатства като водещ партньор заедно с Община Аврен с проект за информационни кампании, свързани с управлението на битовите отпадъци на територията на МИГ „Аврен – Варна".

Проектът ще бъде подаден по процедура „Информационни кампании – Битови отпадъци" на Програма „Околна среда" в рамките на програмния период.

Целта е чрез информационни кампании на местно и регионално ниво да се повиши информираността на хората за управлението на отпадъците, устойчивото потребление, разделното събиране и възможностите за преминаване към по-кръгов модел на потребление.

За територията на МИГ „Аврен – Варна" е предвидено допълващо финансиране до максимално допустимия размер по процедурата, като не се изисква собствено съфинансиране от кандидатите.