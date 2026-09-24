Правосъдният министър Николай Найденов: Приемам магистрати в кабинета си и те споделят за натиск

Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си, категоричен е той

И пита дали чрез създаване на изкуствен скандал не се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на ВСС и оставане на власт на досегашното удобно статукво

Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си. Това казва в позиция правосъдният министър Николай Найденов по повод писмото на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, публикувано по-рано днес. В него той говори за политическа корупция и търговия с влияние. Дни по-рано обаче министър Найденов обяви, че подборът за ВСС се случва в следователския кабинет на Сарафов.

Ето какво заявява още министър Найденов:

В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи.

Сарафов не заслужи такива поздравления.

Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си.

Посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини. Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС.

Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите.

Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака.

Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво.

Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет.

Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение.

Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това.