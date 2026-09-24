Удължават бедственото положение в кв. "Аспарухово" с месец

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Свлачищната активност в местност Вилите в кв. „Аспарухово" е овладяна и към момента няма непосредствена опасност за живеещите в района и имуществото им. Това е било докладвано по време на заседанието на кризисния щаб в Община Варна.

Бедственото положение за района на пропадналия път ще бъде удължено с още 30 дни, считано от 28 септември. Решението е било взето единодушно от членовете на кризисния щаб, свикан от кмета на Варна Благомир Коцев.

Причината за удължаването е необходимостта от време за проектиране на укрепителните дейности и съоръжения за общинския път в местност Вилите. Целта е това да бъде направено възможно най-бързо, преди застудяването, за да не се допусне замръзване на полиетиленовия байпас на авариралия водопровод.

По искане на районната администрация още тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление. Така живеещите в по-високата част на района ще могат по-лесно и безопасно да достигат до домовете си.

Заради тесни участъци по обходния път, който в момента се използва като основен, ще бъде поставена временна светофарна уредба. Тя ще регулира движението и ще улесни разминаването на автомобилите.

През целия период на действие на мерките в района ще остане и патрул на „Общинска полиция".

Заместник-кметът Владимир Димитров е докладвал, че на терена не се наблюдава нова свлачищна активност и няма непосредствена опасност за живеещите и имуществото им.

В момента продължават дейностите по понижаване на нивото на подземните води и осушаване на земните маси.

Очаква се не по-рано от понеделник да са готови резултатите от лабораторния анализ на взетата от свлачището проба от земната маса, известна като „ядка". Резултатите трябва да дадат повече информация за причината за свличането.

Междувременно ще бъдат обследвани всички налични шахти и битовата канализация в района. Предвижда се поставянето и на допълнителни репери, чрез които да се следи движението на земните маси.

Следващото заседание на кризисния щаб е насрочено за 12 октомври.