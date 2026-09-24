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Трима обраха кантори в Пловдив, разбили прозорците на 13 помещения

24 часа Пловдив онлайн

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Откраднали общо около 1200 евро

Трима криминално проявени и осъждани пловдивчани са задържани за взломни кражби в офис сграда, съобщиха от МВР.

Разследването на криминалисти от Второ Районно стартирало след постъпило съобщение, че в петък срещу събота били задигнати пари и различни вещи от няколко съседни кантори на приземен етаж в сграда на бул. "Руски".

При огледите било изяснено, че са разбити прозорците на 13 помещения, а открадната сума е общо около 1200 евро. В хода на образуваното досъдебно производство служителите предприели множество оперативни и издирвателни действия, които ги насочили по следите на тримата мъже.

Вчера те били задържани, а с постановление на наблюдаващия делото прокурор от Районната  прокуратура в Пловдив са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.

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