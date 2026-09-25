Клиентът инвестира в дома си и очаква от нас резултат – от идеята и проекта до производството и монтажа, казва собственикът на “Мебели Копанарски”

- Г-н Копанарски, преди години разговаряхме за началото на вашия мебелен бизнес. Как изглежда “Мебели Копанарски” днес?

- Разликата е огромна. Когато дадох първото си интервю, бяхме малък екип и аз участвах лично почти във всеки процес. Днес сме около 25 души. Работим основно в София и региона и имаме много

повече проекти и по-сложна организация. Но за мен най-важната промяна не е в мащаба, а в това, че успяхме да изградим екип и система, с които да поемаме много повече работа.

- Как се стига от малка семейна фирма до такъв мащаб?

- Постепенно и без да прескачаш стъпала. В началото правиш всичко сам - говориш с клиента, чертаеш, произвеждаш, монтираш. След това започваш да изграждаш екип и разбираш, че вече не е достатъчно ти да си добър. Трябва да направиш така, че и хората около теб да работят добре.

До мен през целия този път е и съпругата ми Мариана Копанарска, която също е управител на компанията. Разпределили сме си отговорностите и заедно вземаме важните решения за развитието на бизнеса. Това е семейна компания не само по име – изградили сме я заедно.

- Кое е най-голямото предизвикателство за вас днес?

- Да запазим качеството при по-голям обем работа. При мебелите по поръчка няма две напълно еднакви жилища. Всеки проект има своите особености. Затова имаме отделни хора за дизайн, конструкция, производство и монтаж. Когато един бизнес стане по-голям, трябва да спреш да разчиташ на импровизация и да започнеш да разчиташ на процеси.

- Какъв е клиентът днес?

- Много по-информиран. Хората вече знаят какво искат,

имат достъп до огромно количество информация и идеи. Клиентът не купува просто мебели. Той инвестира в дома си и очаква от нас да поемем отговорност за целия резултат – от идеята и проекта до производството и монтажа.

- Вие сте доста активни и в социалните мрежи. Това помага ли на бизнеса?

- Определено. За нас социалните мрежи не са просто място, където показваме готови кухни и гардероби. Искаме хората да видят и хората зад компанията – как работим, как произвеждаме, как монтираме. Имаме аудитория от десетки хиляди хора и милиони гледания на съдържанието ни годишно. Това създава доверие, защото клиентът вижда какво стои зад името.

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- Ваши клиенти са и известни българи. Има ли значение това за вас?

- Всеки клиент е важен. Когато човек, който е публична личност, избере да работи с теб и после те препоръча, това е приятно признание. Но не искам да изграждаме името си само около известни лица. Най-ценният клиент за нас е този, който след завършването на дома си ни препоръча на свой близък.

- Какво е следващото ниво за “Мебели Копанарски”?

- Да изградим компания,която не зависи от един човек. Това е най-голямото ми лично предизвикателство. Искам хората в отделните звена да могат да вземат решения, да носят отговорност и фирмата да продължава да работи добре дори когато аз не съм в

офиса или в цеха.

- Ако трябва да опишете с едно изречение пътя дотук?

- Преди години основната ми цел беше да имаме повече

работа. Днес целта ми е да имаме по-добре организирана компания. Защото големият екип сам по себе си не е успех. Истинският успех е този екип да работи като едно цяло и да създава име, което да остане.