Онкоболницата във Варна с над милион печалба, „Градски транспорт“ е на загуба

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Общинският съвет във Варна прие годишните финансови отчети на общинските дружества за 2025 г. Решението беше взето на днешното заседание на местния парламент, на което бяха разгледани резултатите на 16 дружества – 11 лечебни заведения и 5 търговски дружества. За заседанието и включената в дневния ред точка съобщи Общинският съвет.

От представените отчети става ясно, че 10 от дружествата са приключили годината с положителен финансов резултат, докато останалите 6 са на загуба.

Най-голяма печалба сред всички общински дружества е реализирала „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков – Варна". Онкологичната болница е приключила 2025 г. с положителен резултат от 1,067 млн. лева.

Сред лечебните заведения след нея се нарежда „ДКЦ V Варна – Света Екатерина", което отчита печалба от 275 хил. лева. „ДКЦ 4 – Варна" е с положителен резултат от 68 хил. лева, а „ДКЦ „Чайка"" – с 60 хил. лева.

„ДКЦ 3 – Варна" също е приключило годината на плюс, като печалбата му е 28 475 лева. Положителен, макар и минимален резултат отчита и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна" – 1923 лева.

Пет от общинските лечебни заведения са приключили 2025 г. с отрицателен финансов резултат.

Най-голяма е загубата на „СБАГАЛ проф. д-р Димитър Стаматов – Варна" – 1,371 млн. лева.

„СБАЛПФЗ – Варна" отчита загуба от 585 хил. лева. „ДКЦ 1 „Света Клементина" – Варна" е на минус с 273 хил. лева.

При „ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна" отрицателният финансов резултат е 235 хил. лева, а „Дентален център I Варна" приключва годината със загуба от 14 хил. лева.

„Градски транспорт" е единственото губещо търговско дружество

При общинските търговски дружества картината е различна. Почти всички са приключили годината с положителен финансов резултат.

Най-голяма печалба отчита „Обреди" – 323 хил. лева. „Дворец на културата и спорта" е с положителен резултат от 313 хил. лева, а „Пазари" отчита печалба от 81 хил. лева.

„Ученическо и столово хранене" е приключило 2025 г. с 78 хил. лева печалба.

Единственото общинско търговско дружество, което е на загуба, е „Градски транспорт". Предприятието приключва финансовата година с отрицателен резултат от 879 хил. лева.

Годишните финансови отчети на общинските дружества са част от публичната финансова информация на Община Варна. На сайта на общината са публикувани и годишните финансови отчети за 2025 г. на самата община.