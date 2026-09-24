Установено е ново движение на свлачището „Трифон Зарезан“ във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Варна ще кандидатства за европейско финансиране за укрепване на част от свлачището „Трифон Зарезан" и възстановяване на панорамния път Варна – Златни пясъци. Общинският съвет даде единодушно съгласие за кандидатстването.

Средствата не са за изграждането на предвидената естакада в района. Проектът е за отделен, дълъг 115 метра участък от пътя, който се намира непосредствено след бъдещата естакада.

Двата обекта обаче са пряко свързани, защото са последователни части от затворения панорамен път и възстановяването само на единия няма да бъде достатъчно за пускането на движението.

Естакадата е отделен проект

Изграждането на естакадата е предвидено по друг проект на Община Варна – „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност във Варна". Тя трябва да бъде дълбоко фундирана и да премине през проблемната зона при „Трифон Зарезан".

Новото проектно предложение, за което Общинският съвет даде съгласие, е за укрепване на следващия участък от трасето.

В предложението на кмета укрепването е определено като функционално и техническо продължение на проекта за естакадата. Идеята е двата отделно финансирани обекта в крайна сметка да осигурят цялостно решение за възстановяването на панорамния път.

Установено е ново движение на свлачището

Участъкът попада в границите на регистрираното свлачище „Трифон Зарезан", където досега не са извършвани укрепителни мероприятия.

При оглед през ноември 2025 г. специалисти от „Геозащита" – Варна са установили пълзяща свлачищна активност. Констатирани са и нови локални свличания в затворения участък, както и разширяване на главния свлачищен отстъп към пътя.

За укрепването се предвижда изграждането на специална конструкция под нивото на пътното платно. Тя ще бъде изпълнена със сондажно-изливни пилоти, свързани със стоманобетонна конструкция.

Ще бъде възстановена и системата за наблюдение и измерване, чрез която се следи движението и състоянието на свлачището.

Близо 3,8 млн. евро за укрепването

Прогнозната стойност на дейностите е близо 3,76 млн. евро. Община Варна ще кандидатства за средствата по Програма „Околна среда" 2021–2027 г., като за допустимите разходи не се изисква собствено съфинансиране.

От общинския бюджет обаче ще бъдат осигурени около 24 хил. евро за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и още 20 хил. евро за изработването на необходимите планове и спецификации.

Предвижда се и мостово финансиране от общината за част от разходите до подписването на договора за европейската безвъзмездна помощ.

Укрепването на 115-метровия участък е ключово за възстановяването на движението по панорамния път.

Според внесеното в Общинския съвет предложение трасето трябва да се разглежда като едно цяло – дори естакадата да бъде изградена, без укрепването на непосредствено следващия участък пътят няма да може да бъде отворен за движение.

В края на август стана ясно, че две фирми са подали оферти по обществената поръчка за проектиране и строително-монтажни работи на проекта за възстановяване на панорамния път Варна - Златни пясъци в района на „Трифон Зарезан". И двамата кандидати са допуснати до участи.