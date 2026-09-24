По-малко от половината училища във Великотърновско имат жива охрана

91 % от училищата във Великотърновска област са с видеонаблюдение, 41 % имат физическа охрана. Това става ясно от данни на Регионалното управление на образованието, поискани от областния управител Марин Богомилов.

Анализът на предприетите мерки за осигуряване на безопасна среда в училищата обхваща състоянието и организацията на физическата охрана, пропускателния режим, наличните технически средства за контрол, видеонаблюдението, както и мерките за безопасност при провеждане на спортни дейности във физкултурните салони и на откритите спортни площадки и съоръжения.

Данните показват, че 41% от училищата в област Велико Търново разполагат с физическа охрана, като най-разпространеният модел е портиер или пазач – 40%, следван от невъоръжена охрана чрез лицензирана охранителна фирма или служители на трудов договор – 30%.

В 20% от училищата функциите се изпълняват от непедагогически персонал, определен със заповед на директора, а в 10% – от охранителна фирма. В част от училищата контролът се подпомага и от дежурни учители.

Във всички училища на територията на областта се извършва пропускателен режим, като в по-голямата част той е контролиран. Практическото му изпълнение най-често е възложено на непедагогически или помощен персонал, портиери или охранители, а в значителна част от случаите се подпомага от дежурни учители. Регистрацията на външни лица е част от режима в редица училища – проверка на самоличност, вписване в дневник или регистър, отбелязване на часа на влизане и излизане и причината за посещението.

Технически средства за контрол са налични в 40% от училищата, но само около 15% от тях ги използват за охрана. В същото време над 91% от всички училища разполагат с видеонаблюдение на входа и коридорите, което допълва системата за сигурност.

По отношение на безопасността при спортни дейности във физкултурните салони се прилагат комплексни организационни, технически и превантивни мерки. Сред тях са постоянен контрол от учителя, начален и периодичен инструктаж за безопасност, проверка на състоянието на салона, настилката, осветлението, отоплението, вентилацията и спортните съоръжения, както и извеждане от употреба на повредени уреди до отстраняване на проблема. Изисква се подходящо спортно облекло и обувки, спазване на безопасна дистанция и дисциплина, задължителна загрявка и съобразяване на натоварването с възрастта и здравословното състояние на учениците. При инцидент се прекратява незабавно физическата дейност и се оказва първа помощ, като е създадена организация за уведомяване на медицинско лице, ръководството и родителите.

При използване на спортни площадки и други съоръжения училищата прилагат мерки за безопасност – 75%, проверки и контрол – 56%, инструктажи – 52%, контрол от учител – 37%, обезопасяване и поддръжка – 31%, извеждане от употреба на опасни съоръжения – 25%, и съобразяване с метеорологичните условия – 12%. Периодичният или ежедневен контрол и проверка на съоръженията се посочва от над половината училища, като най-често се проверяват техническата изправност на уредите, стабилността на футболните врати и баскетболните кошове, както и състоянието на настилките. Учениците не използват площадките без присъствието и наблюдението на учител по време на учебния ден. Допълнителни мерки като видеонаблюдение, заключване на площадките, ограждане, медицинско обезпечаване и контрол на достъпа се срещат по-рядко – в около 5–10% от училищата, посочват от областната управа.