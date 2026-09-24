Пенчо Милков и Георги Пеев обсъдиха действия за развитието на летище Русе

На работна среща в Министерството на транспорта и съобщенията министър Георги Пеев, заместник-министър Христина Велинова и кметът на община Русе Пенчо Милков обсъдиха възстановяването на търговските полети от летище Русе и необходимите стъпки за неговото развитие. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Акцент в обсъждането беше възможността съществуващата инфраструктура и наличният сграден фонд да бъдат използвани максимално ефективно, така че летището да започне да обслужва търговски полети без необходимост от мащабни първоначални инвестиции.

„За Русе възстановяването на полетите не е само транспортен въпрос. Това е възможност градът и целият регион да станат по-достъпни за бизнеса, инвеститорите и туристите и да предложим още една причина хората да избират Русе като място за работа и живот. Имаме изградена инфраструктура и е важно да използваме нейния потенциал, като вървим към възстановяването на полетите с конкретни и реалистични стъпки", заяви Пенчо Милков.

По време на срещата бяха разгледани и процедурите, необходими за възстановяване на редовните полети. Вътрешните и шенгенските направления позволяват по-облекчен режим на обслужване, докато при полети до държави извън Шенген е необходимо осигуряването на допълнителен граничен и митнически контрол.

До края на октомври Министерството на транспорта и съобщенията и Община Русе предвиждат да организират експертна среща с участието на авиооператори. Целта е да бъдат обсъдени конкретните условия и последователността на действията, необходими за възстановяване на дейността на летището.

В рамките на срещата беше обсъдено и развитието на транспортния коридор по Дунав. Сред поставените теми бяха поддържането на условията за корабоплаване чрез ефективни драгажни дейности, развитието на фериботните връзки и пристанищната инфраструктура и по-пълноценното използване на реката като европейски транспортен маршрут за търговия и туризъм.