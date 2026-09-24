България е дала списък с нужните резервни части за МиГ-29 на Полша

България е предоставила на Полша списък с необходимите резервни части за съветските изтребители МиГ-29. Бяха обсъдени и възможностите за осигуряването им. Това съобщиха от министерството на отбраната, след като военният министър Димитър Стоянов се срещна с зам.-министъра със същия ресор на Полша Цезари Томчик. Разговорите бяха част от официалното посещение на премиера Румен Радев в страната.

По време на разговора Стоянов изрази благодарност за оказаното от полската страна съдействие и за готовността за намиране на практическо решение на предизвикателствата пред българската военна авиация.

„За нас е важно да запазим необходимите способности до пълното изграждане на новата ни изтребителна авиация. Всяка възможност за поддържане на летателната годност на МиГ-29 има пряко значение за охраната на въздушното ни пространство", заяви министър Стоянов.

След срещата на премиера Румен Радев с полския му колега Доналд Туск стана ясно, че България ще иска съдействие от Полша за поддръжката не само на съветските МиГ-29, но и на американските F-16.

Няма положителен отговор за придобиването на изтребители втора ръка за Военновъздушните сили, обясни Стоянов вчера.

"От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и могат да ремонтират наши агрегати, за да можем да възстановим изправността още на няколко самолета МиГ-29", заяви Стоянов. Освен това обяви, че на 28 септември пътува за Брюксел, където ще се срещне с германския министър на отбраната, с други министри, които "директно да попитам какво се случва" със самолетите втора ръка.

След като стана ясно, че осигуряването на изтребители втора ръка ни е било отказано, има опасност българските ВВС да останат без самолети, с които да изпълняват бойни дежурства и air policing, каквото се изисква от страната ни като член на НАТО. Поне до 2030 г. България ще поддържа съветските МиГ-29. Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Друг акцент в разговора бе европейският инструмент за инвестиции в отбраната SAFE.

"Полша вече има практически опит, от който България може да се възползва. За нас е важно да използваме максимално възможностите, които SAFE предоставя за развитието на отбранителните способности", каза военният министър.

Обсъдени бяха и възможностите за обмен на експертен опит по придобиването и експлоатацията на самолетите F-16, като от българска страна бе направено предложение за провеждането на работни срещи между експертите на двете държави с цел запознаване с полския опит при решаването на практически въпроси, свързани с F-16.

По време на срещата бяха дискутирани развитието на военнотехническото сътрудничество и потенциалът за реализация на конкретни проекти от взаимен интерес, включително чрез по-активно взаимодействие между отбранителните индустрии на България и Полша. Отбелязано бе още, че подписаната годишна програма за двустранно сътрудничество за 2026 г. поставя акцент върху обучението и подготовката на военнослужещи.