КС отхвърли искането за отмяна на разпределението на мандатите в ЦИК

Конституционният съд отхвърли искането за отмяна на правилата, по който са определени мандатите в ЦИК. Делото беше образувано по жалба на депутатите от „Демократична България" (ДБ) и „Продължаваме промяната" (ПП), които искаха да се отмени указа на президента Илияна Йотова, с който бяха разпределени мандатите в комисията.

В правилата за избора беше записано, че управляващите от „Прогресивна България" ще имат 7 от общо 15-те бъдещи членове, защото макар разпределението да им отрежда 8 места, законът не позволява мнозинство. Разпределението при останалите формации според изчисленията на президентството беше: 3 за ГЕРБ, 2 общо за ПП и ДБ, 2 за ДПС и едно за „Възраждане".

В мотивите си съдът казва, че правният спор е предизвикан от това, че редакцията на разпоредбата в Изборния кодекс (ИК) допуска два варианта за решаване на задачата за разпределяне на местата в ЦИК, които водят до получаване на различен резултат.

Съдът посочва, че разпоредбата не е детайлизирана до степен, за да отговори има ли задължителна последователност на действията, които президентът трябва да извърши (правно дължим математически алгоритъм) или може да избира вариант на действие в рамките на закона, който е съобразен с ограничението нито една партия/коалиция да не разполага с мнозинство в комисията, каквато е настоящата ситуация. Съдът установява, че с издадените правила и методика към тях президентът не е направил нещо различно и повече от това, което съдържа уредбата в Изборния кодекс.

Според съда няма нарушение на конституционни принципи – на правовата държава, на общото, равно и пряко избирателно право и на политическия плурализъм.