Започва изпълнението на проект „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“ по Програма "Образование" 2021-2027, BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт. Стойността е 210 768, 41 евро.

Проектът е насочен към включващо образование, междукултурна компетентност, STEM подход и изкуства. Водеща организация е Община Шумен, а партньори са ДГ „Братя Грим“ и ДГ „Пчелица“ от Шумен, ДГ „Камбанка“ от село Друмево, ДГ „Снежанка“ от село Ивански, ДГ „Китка“ – град Нови пазар и ЦПЛР - ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен. При изпълнението на част от дейностите ще участват и читалища на територията на община Шумен.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца. Основната му цел е създаване на подкрепяща и включваща образователна среда, насърчаваща естественото взаимодействие и приятелството между деца от ромски, турски и български произход, както и от други етноси чрез съвместни творчески и научно-изследователски дейности.

„Децата от малките населени места ще могат да посетят Шумен и да се докоснат до културните събития и институциите като РИМ – Шумен, ДКТ „Васил Друмев“, детския отдел на Регионалната библиотека и да общуват със свои връстници“, отбеляза заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева.

Ръководител на проекта е директорът на ДГ „Братя Грим“ Евгения Михова, а координатор е Силвия Станчева, която е и регионален координатор към център „Амалипе“.

Освен децата от детските градини, учителите също ще си сътрудничат помежду си, като са предвидени обучения и различни дейности за обмяна на опит.

Няколко основни аспекта са планирани при работата с децата – педагогически ситуации, различни клубове по интереси, ще се приложи иновативният STEM подход, както и тематични занимания на различни места, включително и в ЦПЛР - ОДК „Анастас Стоянов“ – гр. Шумен, посочи ръководителят на проекта.

Евгения Михова уточни още, че освен в дейностите на децата родителите ще се включат в обучения за преодоляване на етническите стереотипи и предразсъдъци. Предвидени са две по-мащабни събития и един форум, в които ще участват учители, експерти, деца и родители.

Координаторът Силвия Станчева отбеляза, че проектът е за интеркултурно образование и целта е заедно с детските градини да се работи в дух на разбирателство и толерантност дори когато децата са различни. „През годините наблюдаваме колко е важно включването на родителите в образователните дейности. Това води до повишаване на доверието, родителската ангажираност, както и до повишаване посещаемостта на детските градини, подобрява се също и образователната среда“, каза още Станчева.

Други специфични цели, заложени в проекта, са развитие на междукултурна компетентност и социално-емоционални умения, изграждане на загрижена общност с активното участие на родители, учители и местни институции. В дейностите ще участват над 175 деца с различен етнически произход от петте детски градини. Работата с тях ще се осъществява от 18 педагогически специалисти, които ще преминат през специализирани обучения с кредити от МОН. В различните тренинги, семинари, съвместни инициативи и дейности ще се включат над 300 родители.

Предвидени са интердисциплинарни педагогически ситуации, провеждане на над 110 ситуационни и 600 клубни занимания като „Млад учен“, „Зелени патрули“, „Млад художник“, фолклорни и театрални групи, конкурси. Сред основните групови събития ще са „Фестивал на приятелството“, концерт спектакъл „Заедно играем, учим и се веселим“ и други.

Като крайни продукти са предвидени методическа книга/сборник с добри практики и планове за ситуации и документален филм, отразяващ напредъка и съвместната работа на децата в проекта.