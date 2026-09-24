Бащата на посланика ни в ОАЕ: Не познавам Пеевски. Дружеството ни не е участвало в обществени поръчки

Илиян Йорданов - бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чиято фирма властта посочи за спонсор на частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, коментира за първи път изнесената информация.

В позиция, подписана от изпълнителния директор на дружеството Илиян Йорданов той декларира, че представляваното от него дружество никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели, съобщава bTV.

„Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството „Спектрум Еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети. Всички изнесени в публичното пространство твърдения за обратното не отговарят на истината и имат единствено манипулативен характер", пише Йорданов.

Миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружеството на Йорданов е купило самолет за 36 милиона лева, с който е летял Пеевски, а премиерът поиска посланикът ни да бъде отзован.

Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати до НАП сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от Пеевски.

"Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа... Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ. Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това", каза в позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски.