В Община Шумен бяха доставени 2 кислородни концентратора, 2 дефибрилатора и 29 апарата за кръвно налягане със SIM свързаност за нуждите на социалните услуги. Те са закупени с 100% безвъзмездна финансова помощ, предоставена по спечелен проект към Министерство на труда и социалната политика, финансиран изцяло със средства на Европейския съюз.

С това бе изцяло завършена процедурата за поставяне на фотоволтаици върху седем сгради за социални услуги, доставката на два електрически автомобила и две зарядни станции към тях, както и медицинско оборудване, отбеляза Даниела Русева – заместник-кмет по европейски политики, екология и туризъм.

С апаратите за кръвно налягане ще бъдат следени постоянно показателите на ползвателите в социалните услуги, а резултатите ще бъдат съхранявани в облачно пространство, до което ще имат достъп личните лекари и медицински специалисти, избрани от потребителите. Останалата апаратура ще бъде ползвана при необходимост от лица с медицинско образование.

Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова посочи, че Община Шумен предоставя различни услуги за лица и групи с увреждания и в неравностойно положение. След като бяха предоставени двата електрически автомобила на Дневния център за деца с увреждания и на Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, медицинската апаратура ще бъде разпределена за ползване в резидентни услуги, при необходимост в електромобилите, както и в дневните социални центрове и на социалните асистенти, които предоставят услуги в домашна среда. „Искаме медицинското оборудване да бъде използвано многофункционално, за да е максимално полезно за всички“, каза Петранка Петрова.

Отчетната документация на Община Шумен за фотоволтаиците, електрическите автомобили и зарядните станции към тях, както и за медицинското оборудване, бе изцяло одобрена от управляващия орган, включително и проведените процедури по ЗОП, без забележки и без финансови корекции, посочи заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм.

Общата сума, получена от Община Шумен след проведените обществени поръчки и в изпълнение на сключените договори, е 434 921,4 евро с ДДС, като от тях 29 995,61 евро с ДДС е стойността за доставка на медицинското оборудване.

Финансирането се осигурява от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз (NextGenerationEU) по глава REPowerEU, процедура BG-RRP-13.009 и процедура BG-RRP-13.011.