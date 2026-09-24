Издирваният от Гърция прокурорски син Васил Михайлов няма да излезе на свобода след 20 дни

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 23-годишния българския гражданин Васил Михайлов, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Апелативна прокуратура- Тракия, Гърция. Определението на Окръжен съд Кюстендил подлежи на обжалване пред Апелативен съд София, в 3- дневен срок.

Известният у нас като прокурорския син Михайлов е издирван за наказателно преследване за 6 деяния, участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Деянията съставляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство, за които е предвидено наказание доживотен затвор.

Окръжен съд Кюстендил посочва в мотивите си, че е налице валидно издадена от компетентен орган срещу исканото за задържане лице Европейска заповед за арест. Тя съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярка за неотклонение. Описаните в Европейската заповед за арест деяния съставляват престъпления и по наказателния кодекс на Р. България, като за тях се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на исканото лице. Макар и в момента да изтърпява наказание „лишаване от свобода" в затвора в с. Самораново, от него има остатък от 20 дни и след излизането му от затвора има реална опасност от укриване, се казва в още в мотивите на Окръжен съд за определяне на мярка за неотклонение "Задържане под стража", във връзка с издадената Европейска заповед за арест.

Васил Михайлов е осъден у нас за побои, закани с убийство, хулиганство. Едно от наказанията му е влязло в сила. Той беше издирван месеци наред. Укриваше се заради разследване срещу него у нас за отвличане и изнудване на мъж от Перник. Докато беше в неизвестност публикува и клипове в ютюб, на които разказа своята версия.

Арестуваха го на 22 май т.г. при операция на ГДБОП в София. Предполага се, че докато се е криел е бил и в Гърция, където е извършил грабежа, за който го издирват.

Дали Васил Михайлов ще бъде предаден в Гърция зависи от съда. У нас още има висящи дела срещу него. В такива случаи магистратите отказват екстрадиция, докато не приключат съдебните процеси в България. Сега той е в затвора в Самораново.