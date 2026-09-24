Илхан Кючюк разговаря с млади посланици на Европарламента в Ямбол

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Евродепутатът Илхан Кючюк се срещна с ученици от средно училище „Св. Климент Охридски" - Ямбол, които участват в Програмата за училища-посланици на Европейския парламент.

По време на срещата учениците и евродепутатът проведоха откровен разговор за Европа, България и ролята на младите хора в общото европейско бъдеще. Въпросите на учениците бяха конкретни и задълбочени и обхванаха работата на Европейския парламент, процеса на вземане на решения и теми, които пряко засягат тяхното поколение.

„Впечатлен съм от интереса, любопитството и активността на учениците - интересуваха се от работата на Европейския парламент и от решенията, които засягат тяхното поколение. Именно този интерес показва колко е важно младите хора да бъдат активна част от обществения разговор", заяви Илхан Кючюк.

Той подчерта значението на критичното мислене и гражданската активност сред младите хора.

„Европейската идея има бъдеще, когато младите хора не просто слушат, а питат, мислят критично, изразяват позиция и искат да участват. Европа има нужда от активни млади хора", допълни евродепутатът.

Срещата е част от инициативите, насочени към насърчаване на интереса на младите хора към европейските институции, гражданското участие и възможностите за активно включване в обществения живот.