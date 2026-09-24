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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23619123 www.24chasa.bg

Изгориха в топлоелектрическа централа над 2 тона иззета марихуана

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СНИМКА: Агенция "Митници"

Над 2 тона марихуана бяха унищожени днес чрез изгаряне в топлоелектрическа централа. Това съобщиха от Агенция "Митници". 

Марихуаната е задържана от българските правоприлагащи органи, като над 80% е била предназначен за турския пазар и е заловена главно на ГКПП „Капитан Андреево" и ГКПП „Лесово". Останалата част е иззета във вътрешността на страната.

Унищожените 2,1 тона марихуана са по 28 наказателни производства, част от които са вече приключили, а за останалите е разпоредено унищожаване на основното количество и приключването на делата ще се съхраняват само представителни проби от наркотика.

СНИМКА: Агенция "Митници"

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