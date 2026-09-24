Двамата пияни водачи в село край Пловдив се оказаха мъж и жена, шофирали една и съща кола през известно време

Тя нямала и книжка, твърдяла, че е откраднала колата от майка си

Двамата водачи, за които полицията съобщи, че са засечени да шофират пияни в пловдивското село Крумово, се оказаха мъж и жена, живеещи на семейни начала. Първа е хваната жената. Това се е случило, след като около 17,10 часа вчера местен жител подал сигнал на кмета на селото Стоян Минчев за жена в неадекватно състояние, която е щяла да направи 2 катастрофи в рамките на минута. "Тръгнах към мястото - кръстовището на улиците "Сергей Румянцев" и "Пейо Яворов", и звъннах в Районното. Когато стигнах до жената, тя вече заключваше колата да си тръгва. Казах й да остане, докато дойдат органите на реда, беше нещо като граждански арест. Попитах я защо шофира в нетрезво състояние, тя отговори, че не е пияна, пила една бира на обяд, после спала и се загубила с колата, защото била много сънена. Отивала да взима детето си от училище, но то се намира в съвсем друга посока", разказа пред "24 часа" Стоян Минчев. После жената си признала, че няма книжка и че е откраднала автомобила от майка си, не го взела с нейно разрешение. Кметът се обадил в училището, че родителите ще се забавят да вземат детето.

Когато дошли полицаите, дрегерът отчел 2,41 промила и те свалили номерата на автомобила. По-късно на мястото се появил и приятелят й, който започнал да се разправя с реплики от типа: "Какво толкова е станало, да не е убила човек?" Кметът отишъл с униформените в Районното да дава показания и там вече станало ясно, че мъжът на пияната шофьорка се качил на колата, въпреки свалените номера, и потеглил. И той бил спрян за проверка и дрегерът също отчел 2,4 промила.

Книжката му е отнета, а срещу двамата партньори в живота са образувани бързи производства.