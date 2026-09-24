Нова мотриса „Шкода" измина разстоянието от Пловдив до Септември за 25 минути със скорост 160 км/ч

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До май 2027 г. Българските държавни железници (БДЖ) ще разполагат с общо 60 нови мотрисни влака – „Шкода" и „Алстом", закупени със средства по Програма „Транспортна свързаност" 2021–2027 г. и Плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева по време на демонстрационно пътуване с нов мотрисен влак „Шкода" по направлението Пловдив–Септември.

В демонстрационното пътуване участваха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, областният управител на Пазарджик Борислав Богословов, ръководителят на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност" 2021–2027 г. Мартин Георгиев, представители на академичната общност, журналисти, студенти и граждани.

Разстоянието от 53,5 км между Пловдив и Септември беше изминато за 25 минути при скорост до 160 км/ч. За сравнение, със старите мотрисни влакове пътуването по същото направление е отнемало около 40 минути, при максимална скорост от 80 км/ч.

Новите влакове предлагат значително по-високо ниво на комфорт и безопасност. Те разполагат с над 300 седящи места, Wi-Fi, видеонаблюдение и модерни системи за безопасност.

„Освен рехабилитацията и модернизацията на железопътната инфраструктура, наша основна цел е да обновяваме и подвижния състав.

В момента все още се експлоатират влакове, произведени през 60-те и 70-те години на миналия век", заяви заместник-министър Цвета Тимева.

Тя призова пътниците да пазят новите влакове и подчерта, че в Министерството на транспорта и съобщенията постъпват множество сигнали за прояви на вандализъм. Обсъждат се и възможности за въвеждане на по-строги санкции срещу нарушителите.

„За 20 години членство на България в Европейския съюз са рехабилитирани над 370 км железопътна мрежа", посочи Йорданка Чобанова. По думите ѝ участъкът Пловдив–Септември е добър пример за съчетаване на модернизирана железопътна инфраструктура, нов подвижен състав, съвременни системи за безопасност и обновена гарова среда.

„Тук виждаме комбинация от европейски средства – Програма „Транспортна свързаност", Плана за възстановяване и устойчивост и Социалния фонд за климата", допълни Чобанова.

В рамките на посещението областният управител на Пазарджик Борислав Богословов обсъди със заместник-министър Тимева и текущите ремонтни дейности по железопътната линия Септември–София. Те са част от мащабната модернизация на железопътния коридор София–Пловдив.

Строителните дейности по сложния планински терен продължават, като проектът включва изграждането на нови тунели и мостове, както и внедряването на модерни системи за управление и безопасност. Целта е цялостното завършване на скоростната железопътна отсечка да бъде постигнато до 2029 г.

Обсъдена беше необходимостта от поддържане и подобряване на железопътната инфраструктура и подвижния състав по уникалното железопътно трасе на Родопската теснолинейка, което свързва Септември с Добринище и има важно значение както за местните жители, така и за туризма в региона.