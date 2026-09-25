Модерна база за наука и спорт мотивира 720 ученици в Свищов за високи резултати

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В СУ "Димитър Благоев" правят обучението на децата интересно: с два нови STEM центъра, отбор по дрон футбол, изучаване на чужди езици по световни стандарти

Сграда и технологична среда за учене, свобода на идеи и спорт, които може да конкурират повечето европейски училища - това предлага на своите 720 ученици Средно училище "Димитър Благоев" в Свищов.

От учебната 2008/2009 г. то е средищно - има паралелки от I до XII клас, преподават им 81 висококвалифицирани учители. Чрез активно участие в национални и европейски програми училището реализира

ключови инвестиции за подобряване на учебния процес,

технологичното оборудване и спортната база.

Развитието на съвременната училищна среда съчетава авангардни технологии, европейска мобилност, практически ориентирани методи и насърчаване на ученическото самоуправление и доброволчеството.

Благодарение на проекта "Модернизация на образователната среда", финансиран по НПВУ - NextGenerationEU, през 2023 г. бяха вложени 3 млн. лв. в основен ремонт и реконструкция на 40-годишната сграда. Доставени бяха модерно оборудване и обзавеждане, компютърна и периферна техника и спортно оборудване на стойност 1 230 000 лв.

От 2025 г. са въведени в експлоатация игрища за минибаскетбол и тенис на корт на стойност 248 127 лв. по програма на МОН. Те поддържат интереса към активния спорт и здравословния начин на живот.

Училището разполага с два високотехнологични STEM центъра. Първият - изследователският ПИТКО на стойност 296 955 лв. (с 66 608 лв. собствен принос), обединява кабинети по биология, химия и физика. Стаите са оборудвани с 3D принтер, скенер, компютърна лаборатория за практически експерименти, симулации и лабораторни анализи.

Дигиталният и High-Tech STEM център e създаден по проект "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични, оборудвани и свързани класни стаи", финансиран по НПВУ с 270 815 лв. Той Спортните игрища събират подрастващите. СНИМКИ: ОБЩИНА СВИЩОВ

включва "Роботика", "Дизайн и 3D прототипиране", "Информатика и ИТ",

снабдени с интерактивен сензорен под, голяма интерактивна стена и VR очила за виртуална и добавена реалност.

"Модерната техника дава възможност за прилагане на иновативни методи на преподаване. Традиционните чертежи по точните науки се заменят с триизмерно визуализиране, провеждат се и 3D симулации.

В иновативните STEM уроци учениците влизат и в ролята на химици, дерматолози и диетолози - провеждат козметични анализи и реализират здравни проекти. Използват се QR кодове за достъп до интерактивни казуси и ребуси в реално време, както и графични таблети и видеостени за проектно-базирано обучение и екипна работа", казва директорката Ани Кирова.

Преподавателите са преминали квалификация

към Центъра за творческо обучение за внедряване на AI инструменти и генериране на учебно съдържание. В СУ "Димитър Благоев" в отговор на съвременните интереси на учениците са сформирани различни клубове. Има такъв по програма "Роботика за България" (SAP Labs и ФРГИ). Работи се с LEGO Mindstorms по стандартите на FIRST LEGO League (конструиране, програмиране и научни проекти). Часовете по роботика събират и малки, и по-големи ученици.

Училището е сред първите в страната с отбор по дрон футбол (към FAI), като разполага със сертифицирани ментори. Обучението съчетава пилотиране в защитени клетки, аеродинамика и тактическо планиране. Клубът "Гейминг концепции" участва в School Esports League (SEL) с отбори по League of Legends (3-о място в Дивизия 2) и Counter-Strike.

Чрез 3D принтиране и VR се усвоява софтуер за триизмерно моделиране и изработване на авторски учебни помагала.

Скаутският клуб Survivor събира любители на природата. Те се включват в експедиции, палаткови лагери и се обучават в ориентиране и първа помощ.

Училището активно участва в европейски проекти и международен обмен по "Еразъм+". Реализирани са производствени практики за учениците и квалификация за учителите в Чехия, Италия, Полша, Латвия, Испания, Португалия, Словения и др. През ноември предстои практика по графичен дизайн в реална бизнессреда за 16 ученици в Милано.

Членството на СУ "Димитър Благоев" в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България осигурява засилено чуждоезиково обучение и покриване на международни стандарти.

Преди 10 г. СУ "Димитър Благоев" отвори вратите си за Международната награда на херцога на Единбург, а от 2016 г. е лицензиран оператор. То е първото училище в България,

домакинствало на изнесена церемония по връчване на отличията от президента

на България. В момента повече от 1,3 млн. участници в програмата по света си поставят стимулиращи цели, които с постоянство, насоки и подкрепа постигат. Под ръководството на над 25-има обучени лидери и супервайзъри от училището близо 300 ученици са преминали през нивата Бронз, Сребро и Злато в различни направления. 50 от тях са пълни носители на Наградата с осъществени общественополезни проекти.

През 2024 г. сред повече от 70 училища СУ "Димитър Благоев" заслужи 3 от 10-те юбилейни приза: "Най-много участници в Наградата", "Най-много наградени участници в Наградата за периода 2014-2024" и "Супер Супервайзър и оценител на Наградата".

През 2005 г. е основан Ученическият съвет - мотор на гражданската активност. Учениците участват в десетки доброволчески мисии и организират благотворителни базари. От 2013 г. училището е активен член и партньор на най-голямата доброволческа платформа у нас - TimeHeroes. За активната си дейност съветът е носител на престижни награди и отличия.

СУ "Димитър Благоев" има и фанфарен оркестър - "Акорд", който участва активно в музикалното обучение на учениците, градските тържества и редица национални фестивали. Инициатор и традиционен домакин е на националния фестивал на фанфарните оркестри и мажоретните състави в Свищов.

Училището редовно излъчва медалисти от Международния турнир "Математика без граници", "Стъпала на знанието", "Европейско кенгуру", Spelling Bee. Учениците от начален етап ежегодно печелят златни отличия с максимален брой точки в състезанията на Сдружението на българските начални учители. Децата учат в приветливи класни стаи.

Творческите и езиковите таланти представят достойно

Средно училище "Димитър Благоев" на национални конкурси за литература, рисунка и чужди езици. Отборите по баскетбол, волейбол, футбол и тенис на маса традиционно триумфират с шампионски титли в Ученическите игри. Успехите на СУ "Димитър Благоев" доказват, че съчетанието от модерна база и мотивирани преподаватели дава траен резултат в развитието на децата.