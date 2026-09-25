В Свищов отварят 3 нови центъра за грижа и специализирана помощ на хора с увреждания

Общата стойност на инвестицията е 1 988 231 евро, а проектът бе изпълнен за 16 месеца

Построена е и допълнителна сграда за удобство на 125 обитатели на Дома за стари хора "Мария Луиза"

За 16 месеца община Свищов построи и оборудва три нови сгради, в които грижа и специализирана подкрепа ще получават възрастни с физически увреждания, хора с интелектуални затруднения, както и семействата им. Проектът е осъществен с безвъзмездна финансова помощ по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 988 231 евро.

Трите модерни сгради за социални услуги са с 60 места. Те са създадени в пълно съответствие със стандартите за качество и в контекста на процеса за деинституционализация на грижата за хора с увреждания.

Помещенията вече са напълно обзаведени и оборудвани

В тях е създадена функционална, достъпна и подкрепяща среда за потребителите, които предстои да бъдат настанени. Базата отговаря изцяло на съвременните изисквания за интериорно разпределение, което ще насърчава обитателите да бъдат самостоятелни и ще им позволи да водят независим живот. Условията са близки до семейните.

Трите центъра ще функционират в постоянен синхрон и с допълващи се функции, за да гарантират максимална ефективност на грижата, обясни ресорният зам.-кмет Анелия Димитрова.

"Община Свищов беше посочена като отличен пример от Министерството на труда и социалната политика по отношение на изпълнението на проектите за инвестиции в социалната инфраструктура, реализирани по НПВУ", посочи тя.

Все още не са назначени екипите за работа в новите социални услуги. Предстои обявяване на процедура по Програма "Развитие на човешките ресурси". Чрез нея ще се финансира дейността им, докато станат държавно делегирани дейности. Ще бъде нает и обучен специализиран и обслужващ персонал. Предвижда се разкриването на 40 нови работни места.

"В Свищов имаме действащ Център за настаняване на пълнолетни лица с физически увреждания, който работи постоянно на пълен капацитет. Имайки предвид нарастващата потребност и търсене от страна на хората, предприехме създаването на още един такъв център. По отношение на дневните услуги също надграждаме, като новост е заместващата грижа в тях.

Другата резидентна услуга - за хора с интелектуални затруднения, е изцяло нова за нас и допълва нашата концепция за цялостна система от социални услуги", разказа Анелия Димитрова.

В последните години местната управа направи значими инвестиции в подобряване на условията и допълване на портфолиото на социална подкрепа. Една от най-важните стъпки е цялостното обновяване на Дома за стари хора "Мария Луиза". Проектът е по НПВУ и е на стойност 6,46 млн. евро.

Строителството на новата триетажна сграда и реконструкцията на съществуващата база вече приключиха.

"Нашата цел е хората да получават не само настаняване, а условия, максимално близки до домашна среда,

и да имат денонощна професионална грижа. Добрата социална политика не е само помощ за конкретния потребител на социалната услуга. Тя трябва да облекчава и неговото семейство. Когато има достъпна професионална услуга, близките могат да работят пълноценно, да се грижат за децата си и да водят нормален живот", допълва кметът на Свищов Генчо Генчев. Новите сгради на центровете за социални услуги в Свищов са готови.

Затова и втората интегрирана концепция на общината обединява здравни, социални и образователни инвестиции. Това е един от добрите примери как различни публични системи могат да функционират заедно, като се допълват взаимно. Общата стойност на концепцията е почти 12 млн. евро, като 6 285 684 евро са за дейности на община Свищов.

Предвидено е създаването на хоспис за възрастни хора, които не могат да се самообслужват и имат нужда от постоянни медицински грижи. Хосписът ще бъде за 15 потребители, а инвестицията е над 1,2 млн. евро.

Втората нова услуга е Общностен център за ранно детско развитие

с 30 места и бюджет 2 582 228 евро, който ще бъде изграден върху имота на старата болница. През миналата година Министерският съвет прехвърли безвъзмездно на община Свищов правото на собственост на терена и съвсем скоро той ще бъде изпълнен със смисъл. Двете услуги трябва да разкрият общо 26 нови работни места.

Допълнително в концепцията е предвидено и обновяване на медицинската апаратура в МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" за 203 832 евро. Така в Свищов социалната и здравната политика постепенно започват да се допълват, вместо да се развиват като напълно отделни системи.

В общинския център в момента функционират Дом за стари хора с капацитет от 125 потребители, Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания за 15 потребители, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, също и Домашен социален патронаж, който е изцяло общинска дейност.

В село Овча могила има разкрити два центъра за възрастни с деменция за общо 30 потребители. Предоставят се услуги в домашна среда чрез асистентска подкрепа по Закона за личната помощ и иновативни здравно-социални услуги, финансирани по проект по ОП "Развитие на човешките ресурси". Осигурява се безплатен топъл обяд за 100 потребители ежедневно. Общинската детска кухня предоставя безплатна храна за 30 деца по линия на проекти, които общината изпълнява.

Инвестициите в материалната база на социалните центрове, в повишаване квалификацията на персонала и осигуряването на много добри условия за труд допринасят за поддържане на високите стандарти на качество и широка обхватност на социална подкрепа.

"Считам, че ефективността на общинската политика в социалните дейности е ключов индикатор

за развитието на местната общност и не се измерва само с броя на разкритите социални услуги, а с реалния ефект върху подобряване на живота на хората. Крайният резултат е създаването на възможности, при които всеки човек в нужда да има гарантиран достъп до адекватна, приобщаваща, навременна грижа. И мисля, че го постигаме успешно", казва Анелия Димитрова.