Разчитаме на Полша за поддръжката на съветските МиГ-29, но и на новите F-16 (Обзор)

Отбранителната им индустрия вече има активен дял за американските изтребители, можем да говорим и за обучение, обясни премиерът Радев

Единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша. Това заяви премиерът Румен Радев след среща с полския си колега Доналд Туск.

От изявлението на Радев стана ясно още, че страната ни ще разчита на Полша за поддръжката и на американските F-16. Първите 8 изтребителя бяха доставени на България в края на 2025 г., а заради забавяне от американска страна армията очаква втората осмица най-рано към края на 2030 г.

След срещата си с Туск Радев заяви, че благодарение на Полша поддържаме авиацията си в бойна готовност.

“Ние и сега имаме следваща поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 и сме

изключително удовлетворени от високото качество на авиоремонтния завод”,

каза премиерът. И бе категоричен, че партньорството ни с Полша в областта на отбраната трябва да продължи и след като Военновъздушните ни сили преминат към американските F-16. Като желанието му е Варшава да помага и за тяхната поддръжка, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети. Можем да говорим и за обучение, допълни Радев.

Доналд Туск също потвърди готовността за задълбочаване на партньорството в отбраната. Той

подчерта и експертността на Радев като бивш военен пилот

и заяви, че за него е важно въпросите на въздушната сигурност да се обсъждат с хора, които познават материята професионално. Освен това каза, че Варшава е готова да търси възможности за разширяване на сътрудничеството с България, включително с поддръжката на МиГ-29. А конкретните разговори по тази тема полският премиер очаква да продължат на ниво министерства на отбраната.

Че ще преговаря с Полша за резервни части и ремонт на агрегати на МиГ-29, заяви в сряда военният министър Димитър Стоянов. Той е част от делегацията на Радев заедно с вицепремиера Александър Пулев и вътрешния министър Иван Демерджиев.

По време на посещението Стоянов се срещна със зам.-министъра на отбраната Цезари Томчик. От МО съобщиха, че е бил предоставен списък с всички необходими резервни части за МиГ-29, като са били обсъдени и възможностите за предоставянето им.

След като стана ясно, че осигуряването на изтребители втора ръка ни е било отказано, има опасност българските ВВС да останат без самолети, с които да изпълняват бойни дежурства и air policing, каквото се изисква от страната ни като член на НАТО.

Поне до 2030 г. България ще поддържа съветските МиГ-29. Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до “канибализъм” - свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Освен за отбрана премиерът Радев е обсъдил и сътрудничеството с Полша за икономическо развитие в Източна и Централна Европа.