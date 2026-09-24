Новата минимална заплата ще ощети с до 876 евро на година 500 хил. работници (Обзор)

Новата формула за минималната заплата мина на второ четене в социалната комисия, а един хвърчащ лист предизвика над 4 часа спорове между опозиция и управляващи.

В началото на заседанието зам.социалната министърка Надя Клисурска донесе разяснения от работна група. После се разбра, че този лист всъщност е основата на наредбата, която ще внесе яснота по текстовете в Кодекса на труда. Това обаче съвсем ядоса и обърка депутатите, които имаха хиляди въпроси. Не е ясно защо например за издръжката на живота ще се ползва средногодишно изменение на индекса на цените от малката потребителска кошница, а за ръста на средната заплата - годишното.

Все пак текстовете на правителството бяха приети, а тези на опозицията - отхвърлени. От “Продължаваме промяната” искаха догодина да действа старата формула, която дава около 692 евро. Причината е, че още не са готови данните на НСИ за издръжката на живот и това е причината сега границата да е между 620,20 и 672,80 евро. “Това е ощетяване с до 876 евро на година за над 500 хил. работници. Това е повече от една минимална заплата”, каза шефът на комисията Венко Сабрутев.

От ГЕРБ и ДПС пък предложиха адекватността да се мери на две години, а не както правителството предлага - на три.

В петък минималната заплата ще влезе за второ четене в пленарната зала. А до 15 октомври трябва да е ясен и размерът ѝ. Правителството ще трябва да избере сума между 620,20 и 672,80 евро. Тя ще се определя от четири критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати; темпа на растеж и производителността на труда. На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата, като тя трябва да достигне едновременно 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот.