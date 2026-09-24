Общинският съвет подкрепи обща кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата

С близо 90% мнозинство Великотърновски общински съвет подкрепи регионалната кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата през 2032-а година. Предложението за утвърждаване на меморандума между двете общини, подписано от кметовете на двата града, бе внесено от кмета на старата столица Даниел Панов и подробно аргументирано от заместник-кмета по културата Нейко Генчев.

Регионалната кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата през 2032-а година е идея, родила се от независимия културен сектор от двата региона още преди година, припомни Нейко Генчев. И подчерта: Въпросът не е Велико Търново или Габрово. Въпросът е не двата града да се конкурират помежду си, а да обединят потенциала си в кандидатура, достатъчно силна да спечели за целия общ регион.

Нейко Генчев припомни, че европейската процедура изисква един формален град кандидат. В Меморандума, подписан от кметовете Даниел Панов и Таня Христова, ясно са очертани ролите – Габрово подава кандидатурата пред Министерството на културата, а Велико Търново е регионален стратегически партньор. Това решение не значи отказ от кандидатстване, а избор на нов модел – чрез регионално обединение, даващо най-голям шанс двата града да спечелят.

„Това не е оценка Велико Търново или Габрово е по-значим. Решението е стратегическо у се определя от това коя конфигурация дава най-силна кандидатура спрямо европейските критерии. А тенденциите сочат именно този модел. Нашето ноу хау ще бъде именно в това - на полето на културата да покажем как по-малкият град с по-големия стратегически партньор може да развие регион извън административните ограничения. Ако Габрово се яви самостоятелно, има 15% шанс да спечели, ако Велико Търново се яви самостоятелно, има 19% шанс да спечели, но общото явяване ни дава 80% шанс да спечелим", аргументира се Нейко Ганчев.

Цялата концепция за равнопоставеност на ниво съдържание, бюджет, културна програма, събития и модели за развитие се разписва в апликационната книга за кандидатстване – дело на общ екип от Велико Търново и Габрово.

С 30 от общо 35 гласа за предложението бе прието – Велико Търново и Габрово влизат заедно с регионална кандидатура за Европейска столица на културата през 2032-а година. А всички останали общини могат да заявят своята подкрепя като асоцииращи – заявки вече има от Свищов и Дряново, съобщиха от общината.