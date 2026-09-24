КС одобри как Илияна Йотова разпредели мандатите в ЦИК (Обзор)

“Сиела Норма” ще ремонтира машините за 9,3 млн. евро

Президентът Илияна Йотова не е нарушила конституцията при определянето на местата в Централната избирателна комисия (ЦИК), реши този четвъртък Конституционният съд. През юни държавният глава издаде указ, с който разпредели 7 места за “Прогресивна България”, 3 за ГЕРБ, по две за ДПС и ПП-ДБ и едно за “Възраждане”. Победителят от вота ПБ трябваше да получи 8 места, но по закон нито една партия няма право да има самостоятелно мнозинство, а свободният мандат трябваше да се падне на ПП-ДБ или ДПС. Йотова се позова на законовата разпоредба, че остатъкът след метода Хеър-Ниймайер трябва да е за най-малката парламентарна група и така хората на Делян Пеевски взеха втория мандат. Което обаче предизвика жалба до КС.

Висшите магистрати отбелязват, че Йотова е спазила разпоредба, която обаче не е достатъчно детайлизирана. “С издадените правила и методика към тях президентът не е направил нещо различно и повече от това, което съдържа уредбата в чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс. Според съда няма нарушение на конституционни принципи - на правовата държава, на общото, равно и пряко избирателно право и на политическия плурализъм”, гласи решението на КС.

В края на август Върховният административен съд поряза жалбите на опозицията за разпределението на квотите в районните избирателни комисии, в които бе спазен същият принцип, но там ощетени бяха ГЕРБ, които получиха същия брой членове в комисии като ДПС, въпреки че имат 18 депутати повече.

Междувременно в четвъртък стана ясно, че е приключила обществената поръчка за обезпечаване на машинното гласуване за изборите за президент на 25 октомври и ЦИК ще сключи договор с единствената участвала фирма - “Сиела Норма”. Фирмата и досега отговаряше за машините за изборите, а сега ще трябва да направи диагностика и ремонт на всички 12 800 машини, които ще се използват на 25 октомври. За ремонта ЦИК ще даде 9,393 млн. евро. Освен това са предвидени други 1,2 млн. евро за транспортиране и обезпечаване на машините в деня на вота, каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

27 са кандидат-президентските двойки.