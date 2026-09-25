В афект на път за психиатрията Александър изхвърля баща си от колата и с мръсна газ убива себе си и две жени

Лекуваният от наркотици 40-годишен мъж изпреварвал безразсъдно, при челния удар с другия автомобил няма спирачен път

Един млад мъж от Казанлък в неконтролируемо състояние предизвика тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора в сряда и уби себе си и две жени. 40-годишният Александър Касабов бил регистриран като пациент на най-голямата психиатрична болница у нас - тази в Раднево. Там той е лекуван заради зависимостта от наркотици, научи "24 часа".

Във фаталния ден баща му Никола тръгнал да го закара със семейния форд отново към радневската болница. Малко след Казанлък, около разклона за село Черганово, двамата се скарали. Внезапно

синът дръпнал ръчната, спрял колата и изхвърлил баща си

от шофьорското място на пътното платно. После седнал зад волана и подкарал напред с мръсна газ. След като разговаряха с журналисти вчера, кметът на Шипка Василка Панайотова и комисар Павел Вълев, началник на охранителната полиция при ОДМВР в Стара Загора, обсъдиха и други проблеми на пътната безопасност в подбалканското градче. СНИМКА: Ваньо СТОИЛОВ

Бащата неуспешно се опитал да го спре, дори се хванал за вратата отвън, но след като бил влачен няколко метра, се пуснал. Твърденията, че бил влачен в продължение на 2 километра, се оказват силно преувеличени. Заради охлузванията му е оказана медицинска помощ във филиала на Спешния център в Казанлък, след което е освободен и разпитан от разследващите полицаи.

Това реално спасило живота на бащата, тъй като синът му Александър продължил напред, като непрекъснато увеличавал скоростта. Според очевидци той изпреварвал безразсъдно колите пред себе си. Така

изминал няколко километра и при изпреварване на прав участък се блъснал челно

в идващо откъм Стара Загора "Субару", докато бил в платното за насрещно движение. В него пътували две жени от град Шипка. Зад волана била 65-годишната Милена Боюклиева, когато прибирала към вкъщи 84-годишната си майка Парашкева. Току-що я изписали от болница в областния град, където била на лечение и за изследвания.

Зверският удар между двете коли не оставил шанс нито на Александър, нито на жените - и тримата загиват на място. Сигналът за фаталния инцидент е подаден в 11,02 ч в сряда.

"При сблъсъка няма спирачен път, 40-годишният шофьор е карал така, все едно пред него няма никакви препятствия", каза в четвъртък пред журналисти комисар Павел Вълев, началник на Охранителна полиция към ОДМВР - Стара Загора. Той потвърди, че Александър е имал шофьорска книжка и така опроверга някои писания, че бил неправоспособен зад волана. Друг въпрос е защо,

ако е имал проблеми с наркотиците и психиката си и е бил неадекватен, никой не е уведомил полицията,

за да вземе тя превантивни мерки, като го лиши от правото да упрявлява автомобил. При катастрофата субаруто с двете жени излетяло извън пътното платно. СНИМКА: Ваньо СТОИЛОВ

"Това всъщност се прави много рядко от медицинските органи", каза комисарят.

За състоянието на загиналия мъж комисар Вълев бе по-деликатен: "Знаем, че той е имал здравословни проблеми, но какви точно са те, трябва да установи започналото разследване". Досъдебното производство се води под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Разследването трябва да установи и достоверността на свидетелските разкази за принудителната размяна на местата на бащата и сина в колата, за което в полицията също имали информация, но на този етап не могат и нея да потвърдят официално. Не потвърдиха и появилите се слухове, че мъжът бил криминално проявен.

Комисар Павел Вълев обясни, че катастрофата е станала след битов инцидент - скандала между бащата и сина, при което по-младият мъж се е афектирал, а не толкова защото пътят между Казанлък и Стара Загора е опасен, макар и много натоварен. Преди години тук са ставали много тежки катастрофи, но в последно време са взети сериозни мерки за подобряване на безопасността, които дават резултат.

Вече се следи с камери за средна скорост на пътя от Ягода до Казанлък,

засилено е и полицейското присъствие по трасето - факти, с които шофьорите се съобразяват.

Голяма част от него е заградена с мантинели, за да не влизат селскостопански животни както преди, спряно е и движението на каруци и други превозни средства с животинска тяга.

"Този път вече е изваден от картата на пътищата на смъртта в страната, където беше преди. От началото на годината по него има само 11 леки пътнотранспортни произшествия. Това от сряда е най-тежкото", обобщи комисар Вълев. Според него тук не се налага монтиране на колчета срещу неправилно изпреварване, както е в Кресненското дефиле.

Уверенията, че пътят Казанлък - Стара Загора е станал по-безопасен, няма как да успокоят жителите на град Шипка, които потънаха в скръб след новината за смъртта на двете им съгражданки. Кметът на подбалканското градче Василка Панайотова обяви траур от 24 до 27 септември. Тя определи загиналите като кротки, обикновени хора.

Парашкева била вдовица, а Милена живеела в Казанлък и работела в "Арсенал"

Нямала свое семейство, напоследък често посещавала майка си заради здравословните проблеми. Сестра живее в близкото село Шейново, където също скърбят за нелепата смърт на майка и дъщеря. Сега тя трябва да уреди погребението на близките си.

Подобна трагедия не е първа за малкото градче Шипка. На 1 декември 2023 г. местните научиха за неочакваната смърт на двама уважавани свои съграждани. Тогава на разклона за връх Бузлуджа при забранена маневра - завой на заден ход по тъмно, украински шофьор с камион МАН помете лек автомобил, в който към градчето се прибираха 85-годишният бивш строителен техник Стефан Кратунов и 62-годишната му дъщеря Мариана Лозанова, тогава началник на отдел "Организационни дейности" в МОН. От удара двамата загинаха на място.

В колата пътуваше и 23-годишният по това време студент и внук на дядо Стефан - Александър Проданов, който оцеля по чудо. За него "24 часа" разказа два пъти преди това като за един от "Отличниците на България".