Пипнаха с фотокапан нарушител, изхвърлил цял бус боклуци сред природата край Свищов

Солена глоба от 500 евро е наложена на нарушител, изхвърлил цял бус домашни отпадъци на нерегламентирано сметище край с Свищов, съобщиха от общината.

На 24 септември в м. Стъклен, край Свищов с фотокапан е заснет 69-годишният Г. А., живущ в София, който умишлено е изхвърлил отпадъци от покъщнината си сред природата.

На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение по Наредбата за управление на отпадъците на община Свищов и Закона за управление на отпадъците. Според законодателството е наложена глоба за физическо лице в размер на 500 евро.

В началото на месец септември община Свищов монтира 15 фотокапана в борбата срещу незаконните сметища и нерегламентираното използване на контейнери. Тяхното местоположение се променя периодично, като обхваща критични зони както в градската среда, така и в периферни райони в цялата община.

От общината казват, че ще продължат да бъдат непримирима към безотговорното и нерегламентирано изхвърляне на всякакъв вид отпадък и безкомпромисно ще наказват замърсителите.