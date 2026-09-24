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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23619725 www.24chasa.bg

Георги Пеев: Пътната безопасност вече е национален приоритет

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Георги Пеев СНИМКА: Георги Палейков

Пътната безопасност се превърна в национален приоритет - и парламентът, и обществото участват в диалога, независимо от партийната принадлежност. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на заседание на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание. Депутатите разглеждат няколко проекта за промени в Закона за движение по пътищата, предложени от различни парламентарни групи.

Министър Пеев подчерта, че добрите предложения трябва да бъдат разглеждани в по-широк контекст. По думите му нужен е комплексен подход, за да бъдат изпълнени заложените стратегически цели.

Той съобщи, че експертната работна група към Министерството на транспорта и съобщенията подготвя пакет от промени в конкретни закони и поднормативни актове, който ще бъде представен за разглеждане в Народното събрание.

В рамките на дискусията министърът, цитиран от БТА, посочи, че навлизането на дигитализацията и изкуствения интелект в транспортните системи носи сериозни ползи, но същевременно увеличава и технологичните рискове. За да се гарантира безопасността, са задължителни допълнителни анализи на риска, симулации и оценка на въздействието. 

 

Георги Пеев СНИМКА: Георги Палейков

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