Георги Пеев: Пътната безопасност вече е национален приоритет

Пътната безопасност се превърна в национален приоритет - и парламентът, и обществото участват в диалога, независимо от партийната принадлежност. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на заседание на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание. Депутатите разглеждат няколко проекта за промени в Закона за движение по пътищата, предложени от различни парламентарни групи.

Министър Пеев подчерта, че добрите предложения трябва да бъдат разглеждани в по-широк контекст. По думите му нужен е комплексен подход, за да бъдат изпълнени заложените стратегически цели.

Той съобщи, че експертната работна група към Министерството на транспорта и съобщенията подготвя пакет от промени в конкретни закони и поднормативни актове, който ще бъде представен за разглеждане в Народното събрание.

В рамките на дискусията министърът, цитиран от БТА, посочи, че навлизането на дигитализацията и изкуствения интелект в транспортните системи носи сериозни ползи, но същевременно увеличава и технологичните рискове. За да се гарантира безопасността, са задължителни допълнителни анализи на риска, симулации и оценка на въздействието.