Велислава Петрова предлага на Йотова да отзове посланика ни в ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

С подписването на проекта Министерството на външните работи инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ.

Йорданов беше извикан обратно в България на фона на разразилия се спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с неговия баща, и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска дипломатът да бъде отзован.

Самият Йорданов отхвърли твърденията за връзка на него или неговото семейство с полетите на Пеевски. По думите му баща му има дялово участие във фирма, но това не означава участие във финансирането на полетите.

Петрова съобщи вчера, че е разпоредила цялостна проверка на работата на българската дипломатическа мисия в ОАЕ.

"Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа", каза в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружеството на Йорданов е купило самолет за 36 милиона лева, с който е летял Пеевски.

Днес в своя позиция Илиян Йорданов - бащата на посланика ни в ОАЕ, заяви че представляваното от него дружество никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели.

"Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството „Спектрум Еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети", посочи още той.