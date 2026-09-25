Как избирахме президент седем пъти досега: 1992 г. - 5,1 млн., 2021 г. - 2,7 млн.

Три са пиковете на активност - за Желев, Стоянов и първия мандат на Радев

Само два пъти скача на балотажа

Един от горещите и обсъждани въпроси в началото на предизборната кампания за президент е колко ще е активността на 25 октомври. Още повече че от нея пряко зависи дали ще има втори тур - конституцията го изисква, ако не са гласували повече от половината избиратели. Или ако кандидатът не е получил повече от половитата действителни гласове.

Всъщност няма досега случай държавният глава да е бил избран на първи тур в историята на президентските избори у нас.

От 1989 г. насам сме гласували седем пъти пряко за държавен глава, след като първият президент бе избран от Великото народно събрание през лятото на 1990 г. - Желю Желев. После великите депутати приеха конституцията и Желев се яви вече на преки избори през януари 1992 г.

Тогава бе и първият пик на активността - над 5 млн. гласа

и на първия, и на втория тур! (Виж графиката)

29 години по-късно, на изборите през 2021 г., активността на първия тур е почти наполовина - под 2,7 млн. Вярно е, че избирателите в България през януари 1992 г. бяха повече, но на първия тур бяха отчетени 5 091 179 действителни гласа, а на втория нарастват до 5 181 844.

Три месеца по-рано на парламентарните избори през октомври 1991 г. действителните гласове са 5 540 837. Това са първите парламентарни избори след приемането на новата конституция, а сблъсъкът между СДС и БСП мобилизира огромна част от обществото.

На президентския балотаж се изправят действащият президент Желю Желев, подкрепен от СДС, и независимият, но с подкрепа от БСП Велко Вълканов. Желев печели с 2,74 млн. гласа. Разликата между двата тура е малка, но интересът към втория не намалява, а леко се увеличава.

Всъщност гласовете на балотажа са били повече от първия тур само два пъти

- освен през 1992 г., през 2001 г., когато Георги Първанов стана президент. Да се върнем през 1996 г. Президентските избори са на фона на задълбочаваща се икономическа и политическа криза при управлението на Жан Виденов. На първия тур са отчетени 4 288 499 действителни гласа.

Това е втората най-голяма вълна, макар да са с над 800 хил. по-малко спрямо 1992 г., а на балотажа намаляват.

Кандидатът на ОДС Петър Стоянов печели убедително срещу Иван Маразов, излъчен от БСП.

И се стига до предсрочни парламентарни избори само месеци по-късно - през април 1997 г., на които действителните гласове вече са близо 4,26 млн. Вълната подкрепа за ОДС издига кабинета на Иван Костов.

На президентските избори през 2001 г. активността на първи тур вече спада до 2 837 708 – около 1,45 млн. по-малко от 1996 г.

Пет месеца по-рано са парламентарните избори, спечелени от НДСВ на Симеон Сакскобургготски. На тях гласуваха 4 527 892 избиратели. Царистите не издигат кандидат за президент, а заявяват подкрепа за действащия Петър Стоянов. Кандидатът на БСП Георги Първанов обаче печели президентските избори. Той повежда на първия тур, а на втория активността скача до 3 775 119, или с близо 940 хил. повече спрямо първия тур.

През 2006 г. Георги Първанов печели втори мандат след убедителна победа на балотаж срещу Волен Сидеров. На първия тур има 2 779 381 действителни гласа, а на втория намаляват.

Година по-рано на парламентарните избори са отчетени 3 648 177 гласа. Страната вече се управлява от тройната коалиция между БСП, НДСВ и ДПС.

През 2011 г. активността на президентския вот отчита тренд нагоре. Действителните гласове на първия тур достигат 3 364 078, а на втория са 3 229 329. Кандидатът на ГЕРБ Росен Плевнелиев печели на балотаж срещу кандидата на БСП Ивайло Калфин. И тук обаче вторият тур не увеличава общата мобилизация - действителният вот намалява.

Две години по-рано парламентарните избори през 2009 г., спечелени от ГЕРБ, са събрали 4 226 194 гласа.

Президентските избори през 2016 г. са с третия пик на активността за този период от 29 години.

На първия тур са отчетени 3 823 646 действителни гласа – най-високата стойност от 1996 г. насам. На балотажа действителните гласове са около 3,47 млн. Тогава Румен Радев печели първия си мандат, след като на балотажа побеждава кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева. След победата на Радев идват предсрочни избори - през март 2017 г. Там действителните гласове са 3 513 419 – близко до “президентската” мобилизация, но под тази на първия президентски тур.

5 години по-късно картината отново се променя.

През 2021 г. на първи тур са отчетени най-малко гласове при вот за президент

- 2 678 082 действителни гласа.

Вероятно думата си казва електоралната умора - българите вече са гласували на парламентарни избори през април и юли, а на 14 ноември президентският първи тур се провежда едновременно с трети парламентарен вот за годината. На парламентарните избори през април 2021 г. например действителните гласове са 3 247 754 - значително повече, отколкото на президентския вот през ноември. До балотажа достигнаха тогава действащият президент Румен Радев и ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков. Радев е издигнат от инициативен комитет и подкрепен от БСП и други политически сили, а Герджиков – също от инициативен комитет, но с подкрепата на ГЕРБ-СДС. На втория тур мобилизацията спада още повече - действителните гласове са 2 307 615.