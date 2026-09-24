Външно: Българската позиция не бе отразена в пълнота в декларацията за Украйна на ООН

Българската национална позиция не бе отразена в пълнота в декларацията за Украйна, публикувана в ООН. Позицията на страната ни беше представена от президента Илияна Йотова, която оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, в изказването й на форума, посочват от министерството на външните работи (МВнР) в писмена позиция.

България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към декларацията, заявяват от МВнР.

Над 50 държави подписаха публикуваната преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк декларация, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество.

От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.

Според списък, поместен на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, подписали декларацията.

Изявлението е било подписано от всички 27 страни членки на Европейския съюз (ЕС), както и от самия ЕС. От балканските държави в списъка не фигурират Турция, Сърбия и Косово, съобщи БТА.

От Външно излязоха с писмена позиция, в която се казва, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е в Ню Йорк като част от българската делегация.

„Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да прекрати агресията си, да се съгласи на прекратяване на огъня и да участва пълноценно в преговори за всеобхватен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право", се посочва в съвместната декларация, разпространена преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига.

В документа се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.

В декларацията се изразява „дълбока загриженост" от ескалацията на руските нападения срещу цивилното население и инфраструктурата на Украйна, които според ООН са довели до рекордно голям брой жертви през последните месеци.

„Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население", се посочва още в документа.

Държавите изразиха загриженост и от руските атаки в Черно море, като отбелязаха, че Москва се стреми да възпрепятства износа на украинско зърно, което представлява заплаха за световната продоволствена сигурност. Те подкрепиха усилията за постигане на договорености, които да гарантират свободата на корабоплаването в Черно море.

От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня, се посочва в декларацията.

Държавите призоваха също Русия незабавно, безопасно и безусловно да върне в Украйна всички незаконно задържани, принудително преместени или депортирани цивилни граждани, включително деца, както и да върне всички военнопленници и интернирани лица.

Основното предизвикателство остава войната в Украйна, чиито последици се простират далеч отвъд непосредствената зона на бойните действия. Не е ли време да преосмислим европейската политика за сигурност? България, като държава членка на ЕС, повдига този въпрос и предлага да проведем дискусия и за по-широката тема за бъдещето на следвоенна Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Според нея "е крайно време конфликтът да бъде прехвърлен от бойното към политическото и дипломатическото поле".

И допълни: "Става дума за преговори, които изискват диалог и поне минимално доверие, подкрепено от подходящи гаранции".

"Съдбата на Украйна не може да бъде решавана без Украйна. Но Европа не може да бъде просто наблюдател - тя трябва да бъде реален участник в преговорите за следвоенната архитектура на сигурността на континента след края на войната", каза още Йотова.

По думите ѝ Европа трябва да може да гарантира собствената си сигурност. Военната сигурност трябва да бъде допълнена от втори стълб - договорно-правен, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал води до повече сигурност, а не до нова надпревара във въоръжаването.

"За сигурността на Европа трябва да добавим към военната и икономическата сигурност силна дипломация", заяви още президентът.