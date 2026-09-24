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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23620031 www.24chasa.bg

Йотова: За България е изключително важна свободата на корабоплаване в Черно море

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Шавиер Еспот Самора и Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

За България е от изключително значение сигурността на Черно море и свободата на корабоплаване, тъй като то е един от основните продоволствени потоци главно за Африка. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с председателя на правителството на Княжество Андора Шавиер Еспот Самора, проведена в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от прессекретариата на президентството.

"България има изключително добри условия за зимни спортове, има опит и като успешен домакин на европейски и международни състезания. Радваме се и на високите резултати на наши спортисти. Ще се радваме да почерпим от опита на Андора в тази сфера, да установим преки контакти между ски курортите в България и Андора", посочи тя. 

Основна тема на разговора между двамата беше засилването на сътрудничеството между България и Андора в областта на туризма. Йотова предложи чрез съвместни инициативи да се популяризират възможностите за туризъм в двете държави. Премиерът Шавиер Еспот Самора заяви, че Андора е готова да сподели с България своя добър опит в развитието на туризма, тъй като се радва на над 10 милиона туристи годишно.

Йотова и Самора обсъдиха и войната в Украйна и тежките последствия от нея за цяла Европа. Държавният глава отново изтъкна, че конфликтът няма военно решение и са необходими преговори за мир. Йотова подчерта, че в преговорите трябва да участва и Европейският съюз, който към момента отсъства от тях. 

Сред темите на разговора между българския президент и андорския премиер бяха конфликтът в Близкия изток и високите цени на горивата като последствие от него.

Шавиер Еспот Самора и Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството
Шавиер Еспот Самора и Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Шавиер Еспот Самора и Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството
Шавиер Еспот Самора и Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

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