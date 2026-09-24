Раковски гради строително депо, кооперации в града никнат и ги разграбват на зелено

Остатъчният материал от отпадъка се раздробява, за да се ползва за насипи при правенето на нови улици

Практиката да се хвърля строителен отпадък, кой където свари, скоро ще бъде преустановена в Раковски. На площ от 20 дка в Генерал Николаево към стадиона в най–скоро време ще бъде изградено депо, където да се стоварват материалите.

"Там ще се надборяват и след това ще се ползват като насипи при изграждане на улици в общината", обясни заместник-кметът Венцислав Чавдаров. В самия град повечето улици вече са асфалтирани, но идва ред и на тези по селата.

"В момента сме на етап инвестиционно намерение и чакаме РИСВ-Пловдив да издаде разрешение за строителното депо. В Раковски досега няма такова, както и в повечето общини. Единствено Несебър разполага със строително сметище, ние ще сме втори", посочи заместникът на Павел Гуджеров.

Депото е повече от необходимо, тъй като Раковски се развива интензивно, а с него и строителството. Между Генерал Николаево и Секирово се издигат нови нискоетажни кооперации, чийто апартаменти се разграбват още на зелено. 2/3 от купувачите са външни хора, които са дошли да работят в индустриалната зона и предпочитат да останат да живеят в града. Цената на квадратния метър на новите жилища гони тази в Пловдив, но въпреки това интересът е голям, казват от общината.