Пилците за главен прокурор ще се броят чак напролет, но отстрелът почна (Обзор)

Борислав Сарафов изпрати на 4 адреса писмо с готовност да даде показания за наличие на корупция

Министърът на правосъдието Николай Найденов му отговори, че цели да провали избора на нов Висш съдебен съвет

Напрежението избухна седмици преди да се гласува прокурорската квота при съдебните кадровици

Чак напролет - през май или юни, ще броим пилците на финала за избор на нов главен прокурор.

Отстрелът на желаещите да станат за 7 години главен държавен обвинител обаче започна ден преди официалната предизборна кампания за президент на държавата.

Едно име на вероятен претендент за главен прокурор излезе от дълго и емоционално писмо на Борислав Сарафов, вече бил на този пост, а днес редови следовател в националното следствие, до премиера Румен Радев, Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и шефа на ДАНС Пламен Тончев.

Борислав Сарафов

Според автора правосъдният министър Николай Найденов правел кастинг за членове на ВСС от прокурорската квота в офис на фирма, а самият той бил кандидат за главен обвинител.

Николай Найденов отговори през медиите на Сарафов, че се среща с магистрати, но само в кабинета си в министерството и ще продължи да го прави , защото това му е служебно задължение. А посещава въпросния фирмен офис само като клиент, когато автомобилът му има проблем.

Така в слуховете кой ще е следващият главен прокурор бе прибавено и името на 51-годишния юрист

от Пловдив. Преди това се завъртяха това на вътрешния министър Иван Демерджиев и на бившия правосъден министър Андрей Янкулов, който сега е кандидат от ПП и ДБ за парламентарната квота във ВСС.

Иван Демерджиев

Факт е обаче, че все още няма сериозна индикация какъв главен прокурор ще търси новият Висш съдебен съвет. Казват, че човекът за този пост трябва да е неутрален, доказан професионалист, неемоционален, необвързан политически...

Кой отговаря на подобен профил?

Андрей Янкулов

По ирония на съдбата изборът напролет е точно 80 години след като през 1947 г. по съветски модел се въвежда институцията “главен прокурор”. Въпреки орязването на правомощията през годините, този човек ще разполага с много власт - да започва или спира проверки на политици и бизнес, да арестува или да подписва подслушвания, макар и не директно, но може да влияе.

Публичният скандал от този четвъртък обаче не е кой да е главен прокурор в България, а кой да го избира - кой ще влезе в 25-членния състав на ВСС. Трима от него са по право.

Изборът на Прокурорската колегия е на 24 октомври, а изслушването на номинираните ще е на 17-и. Кандидатите са 25 души, като право на глас имат 1575 прокурори, но естествено, едва ли ще гласуват всички.

И различни лобита, не само политически, не само бизнес, а и вътре в съдебната власт залагат на “всичко или нищо”, за да надделее техният кандидат за ВСС.

Така 3 седмици преди изслушването на кандидатите за Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота и 4 преди гласуването напрежението изби. След “Петрохан” конспирациите оплетоха и Съдебната палата. Говорят за яростни врагове - бивши колеги и приятели, които се подслушват. За следене на телефони и чатове. За ровене в миналото на “неправилни” кандидати на ВСС, за да бъдат отстреляни навреме. Но май истината е, че прокурори, следователи, адвокати говорят и споделят прекалено много помежду си и информацията обикаля за часове различните лагери и се използва по предназначение.

Рано сутринта в четвъртък се чу, че бившият и.ф. главен прокурор Сарафов ще изпрати писмо до БТА, но то стигна до големите медии часове преди да стигне до националната информационна агенция. В него той поиска правосъдният министър Николай Найденов да бъде разследван за политическа корупция и търговия с влияние, защото провеждал срещи с кандидати за Прокурорската колегия. Министърът съзря опит на Сарафов

“да се създаде

изкуствен скандал”, който “преследва провал на предстоящия избор

на нов състав на ВСС и оставане на власт на досегашното удобно статукво”. И го определи “като типичен прийом за съставителите на компромати”.

“Не съм получавала покана да посещавам нечий кабинет и не съм ходила

в ничий кабинет”, обяви зам.-шефката на Софийската градска прокуратурата Дасислава Петрова, която е един от кандидатите за Прокурорската колегия на ВСС. Тя призна, че не е запозната с писмото на бившия и.ф. главен прокурор, както и с позицията на министъра, защото е в активна предизборна кампания и има поне по три срещи на ден в различните прокуратури.

Зам.-апелативният прокурор на Пловдив Тодор Деянов, който също е кандидат за ВСС, чу за писмото на Сарафов от “24 часа”. “Нито ми е предлагано, нито съм искал или участвал в срещи с министър Найденов”, категоричен бе той.

“24 часа” потърси и други от кандидатите, но вероятно, защото са в отпуск заради предизброната кампания, те не отговаряха на телефоните си.

В писмото си Сарафов твърди още, че министър Найденов провеждал срещи с кандидатите за колегията и в офиса на фирма “Ратола” в столичния квартал “Лозенец”, която се занимава с внос на корейски автомобили. Бившият главен прокурор смята, че целта е да бъде установена лична комуникация с кандидатите, за да бъде преценена готовността им за лична лоялност към министъра и - за да бъдат получени уверения за подкрепа на кандидатурата на г-н Найденов за бъдещ главен прокурор.

И ето отговора:

Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си.

Посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини. Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС, отговори пък Найденов в своя позиция.

Още преди месец той заговори, че в един следователски кабинет се извършва прегрупирането (изразът беше използван от самия Сарафов в разговор с Иван Гешев, дни преди да го освободят като главен прокурор през юни 2023 г.). В медийни изяви през уикенда Найденов стана по-конкретен.

Следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва, обяви той.

Преди десетина дни Найденов съобщи, че на интернет страницата на правосъдното министерство

вече е получен сигнал от кандидат за ВСС за оказван натиск

“Сериозно ми звучи, ако твърденията се окажат верни”, обясни тогава министърът.

През последните седмици като кадровици в сянка, които редят имена за членове на Прокурорската колегия, бяха споменати още бившия главен прокурори Сотир Цацаров, вероятно заради силното пловдивско присъствие в листите на кандидати. Както и Иван Гешев заради някои от номинираните, които бяха на ръководни позиции по време на неговото управление.

В позицията си правосъдният министър допуска, че писмото може да е израз и на “раздразнението” на Сарафов от това, че ще обжалва отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него.

В края на миналата седмица ВАС прекрати делото по жалбата на Найденов срещу решението на ВСС от май тази година. Според върховните магистрати Сарафов сам напуснал поста шеф на Националното следствие и това обезсмисляло дисциплинарното производство.

Но защо прокурорската колегия е важна за избора на главен прокурор? Защото нейните членове номинират за поста на обвинител №1. Другият е правосъдният министър, но досега нито един не се е възползвал от тази възможност, макар че не е изключено традицията да бъде нарушена. Тъй като членовете на колегията са 11 - четирима са избрани от прокурорите, един от следователите и петима от народните представители, номинираните за главен прокурор може да са най-много трима, а в случай, че и правосъдният министър посочи кандидат - четирима. Домомента никога не е имало толкова оспорвана битка. Най-много номинирани за поста - трима, е имало през 2012 г., когато освен Сотир Цацаров в състезанието влязоха Сарафов и настоящият конституционен съдия Галина Тонева. При избора на Никола Филчев, Борис Велчев и Иван Гешев нямаше други кандидати.

Самия избор става от целия ВСС. С промените от 2023 г. за избран се смята този, който получи най-малко 13 гласа. Тоест достатъчни са гласовете на цялата Прокурорска колегия и още двама от Съдийската.

Мандатът на този ВСС изтече още през октомври 2022 г.



71 ще мерят сили за 22-те места в кадровия орган

48 магистрати от професионалната квота и 23-ма от парламентарната влизат в състезанието за новия ВСС. Избрани от тях ще са 22-ма, тъй като кадровият орган се състои от 25 души - главният прокурор и председателите на ВКС и ВАС са членове по право. Но поради това, че на два от тези постове - обвинител №1 и шеф на ВАС, няма титуляр, съветът няма да започне в пълен състав.

Все още не е ясно дали всички 21 кандидати за Съдийската колегия от професионалната квота ще бъдат допуснати, защото един от тях е подал документи на границата на крайния срок.

Особеното този път е, че магистратите ще гласуват за своите кандидати само с хартиени бюлетини. При предишните избори през 2017-а и 2022-а имаше възможност да става и по електронен път. Преди четири години обаче върху избора на съдиите падна съмнение, тъй като се оказа, че е имало много влизания в системата от сградата на ВАС. През годините имаше и идея гласуването да се проведе с машини като при изборите за парламент, местна власт и президент, но ВСС не успя да организира процеса.

С наближаването на гласуванията от Съюза на съдиите настояха кутиите с бюлетините да са прозрачни и предварително запечатани, а печатите на избирателните секции да бъдат наранени, за да се гарантира уникалността им.

От организацията посочиха, че тези гаранции при гласуването с хартиени бюлетини са съществували в правилата, по които са провеждани досега изборите за ВСС, но не са възпроизведени в действащите.

В правилата от 2026 г. се посочват избирателните кутии сред материалите, предавани на секциите, без изрично изискване те да бъдат прозрачни. Липсва и изискване за запечатването им преди започване на гласуването.

Самият вот ще се извършва по окръжни райони, като най-много секции ще има в София. Последни ще гласуват следователите на 21 ноември. Два дни преди тях - на 19 ноември, своя вот ще дадат народните представители. С минимум 160 гласа те трябва да посочат 11 за кадровия орган.

Най-много кандидати - 11, са издигнали от “Прогресивна България”, а отделно само от свое име Румен Миланов е номинирал един. Осем предлагат от ПП, трима от ДБ, но те съвпадат с предложенията на “Промяната” и един от “Възраждане”. ГЕРБ и ДПС нямат номинации.

До момента от нито една парламентарна група не е изтекла информация да се провеждат неформални разговори за кандидатите. Всички уверяват, че ще изчакат изслушванията, които са от 2 до 4 ноември, но при всички положения, за да се получи мнозинството от 160 гласа, ПБ трябва да подкрепят и кандидати на ПП и ДБ.

