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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23620149 www.24chasa.bg

Съветско гражданство извади Сергей Инджов от президентската надпревара

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Александър Томов (в средата) и Сергей Инджов (вляво) Снимка: Весела Бачева

Кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов няма да може да се кандидатира на предстоящите избори и регистрацията му е обявена за недействителна, съобщиха от Централната избирателна комисия. 

ой е част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов, издигнати от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица", за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

От ЦИК обясниха, че са били информирани от ГРАО, че гражданството на Инджов по рождение е "съветско". В писмото от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" пише още, че той има акт за раждане в Карлово, в който в графа "Бележки" е отбелязано, че въз основа на молба на родителите детето приема съветско гражданство.

Така не са изпълнени законовите изисквания, според които право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, според решението на ЦИК.

То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

На 22 септември ЦИК е регистрирала за кандидат за президент Александър Томов, и кандидат за вицепрезидент Сергей Инджов.

Александър Томов (в средата) и Сергей Инджов (вляво)

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