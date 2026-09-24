12 г. затвор за мъж, опитал да убие приятеля си от ревност на Бъдни вечер и го излъчил на живо

Състав на Окръжния съд в Плевен наложи наказание от 12 години затвор на 64-годишен мъж за опит за убийство на 40-годишен мъж, негов интимен партньор. За това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Случаят е от 24 декември 2025 г. В дома на извършителя в плевенското село Опанец на Бъдни вечер след битов скандал, породен от ревност и съпроводен с тежка употреба на алкохол, 64-годишният е нанесъл пет прободни рани с кухненски нож на пострадалия. Същевременно е излъчвал престъплението на живо в личния си профил в социална мрежа. Раненият мъж е успял да се свърже с близките си. На място веднага са пристигнали екипи на полиция и спешна помощ. След извършване на спешна медицинска интервенция, животът му бил спасен, посочиха от прокуратурата.

Делото е решено по внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Плевен. Съдебното производство е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. В случая то е допустимо от закона, тъй като смъртният резултат не е настъпил. Поради признаването на вината първоначално наложеното наказание от 18 години затвор е намалено с една трета съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Осъденият ще изтърпи наказание от 12 години затвор, допълниха от прокуратурата.

Мъжът е бил с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Тя е потвърдена от Окръжен съд-Плевен при постановяване на присъдата, която подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Велико Търново, пише БТА.