Живко Тодоров ще подкрепи Йотова, защото в нея усетил човешкото

Живко Тодоров, който е кмет на Стара Загора, издигнат от ГЕРБ, обяви ще подкрепи Илияна Йотова в предстоящите президентски избори. Това съобщи той в подкаста "Директно с Кристияна" в ютуб.

Тодоров посочи, че я познава отдавна и в нея е "усетил човешкото".

"Илияна Йотова дълго време се свързваше с лявото политическо пространство. Но ще ви кажа, че аз винаги съм гласувал за някой човек като личност. И в нея съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Аз я познавам от 15 години, затова при подобен избор аз няма да се колебая", така той отговори на въпрос кого би подкрепил при балотаж.

На питане дали Бойко Борисов би подкрепил Андрей Гюров при потенциален балотаж между него и Илияна Йотова, Тодоров отговори, че не очаква лидерът на ГЕРБ да даде такава подкрепа.

"Не очаквам да го направи. Не, защото не е десен, а защото служебното правителство на Гюров толкова много отрицание хвърли върху избирателите на ГЕРБ, че не очаквам по никакъв начин да могат те по естествен път да подкрепят този кандидат", заяви кметът.

Той коментира и решението на лидера на ГЕРБ партията да не издигне собствен кандидат за президент.

"Според мен беше нормално в тази ситуация точно това да се случи, защото не смятам, че е моментът, в който ГЕРБ трябва да участва на тези избори. Според мен това решение е правилно", заяви той.

Кметът посочи, че резултатът в настоящия момент не би бил добър за партията.

"И преди шест месеца казах, че ГЕРБ има нужда от осъзнаване и от сериозно прераждане, за да може отново да се върне там, където е бил", заяви кметът на Стара Загора.

Тодоров разкритикува служебното правителство на Андрей Гюров и го обвини, че е нанесло негативи върху избирателите на ГЕРБ.

"Президентът е човек, който гради мостове. Президентът е човек, който трябва да протяга ръка. Той трябва да бъде надпартиен, в истинския смисъл надпартиен, а ние видяхме един служебен кабинет на Андрей Гюров, изцяло партиен и работещ за партийните интереси на една политическа сила", каза Тодоров.

По думите му за общ десен кандидат е било необходимо издигането на дипломат с богат опит.

Живко Тодоров изненадващо напусна ръководството на ГЕРБ и излезе от Изпълнителна комисия в края на април тази 2026 г.

"Предпочетох да се махна от софийските интриги и да бъда човек, насочен изцяло към града си", каза той.

"Един кмет трябва първо да следва собствените си принципи. Той трябва да бъде независим от партията, от която е излъчен. Ако той работи за партийните си интереси след като е избран, това означава, че не е кмет на всички хора. Същото е с президента", посочи Тодоров.