Александър Томов замени Инджов с нов кандидат за вицепрезидент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Една от кандидат-президентските двойки е застрашена да отпадне от надпреварата. Сергей Инджов - издигнатият за вицепрезидент на Александър Томов, се оказа със съветско гражданство.

Проверка на Централната избирателна комисия (ЦИК) установи, че кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов не е с българско гражданство, каквото е изискването по Конституция.

Томов отрече, като твърди, че Инджов има само български паспорт. Въпреки това каза пред bTV, че е бил принуден за час и половина да излъчи нов кандидат за вицепрезидент.

Предстои обаче ЦИК да излезе с решение дали ще го допусне.

„Служил е две години в българската армия, следователно е бил български гражданин. Така че ние бяхме принудени да заменим Инджов с член на нашето ръководство - Александър Гаримов. Това беше реакция, която направихме за час и половина", подчерта Томов.

На въпроса как за час и половина се избира вицепрезидент Томов отговори: „Ние сме партия с доста голяма традиция въпреки репресиите срещу нас дълги години. Ние имаме ръководство, което се състои от реномирани хора. Това са подготвени хора и в момента ние трябва да вземем оперативно решение".

На въпрос как е реагирал новият кандидат за вицепрезидент на новината, Томов каза: „Той е боец. Естествено, че реагира максимално сдържано като всеки мъж. Естествено, че не изпадна в някаква еуфория".

По-късно от ЦИК съобщиха, че са регистрирали Александър Цветанов Гарибов за вицепрезидент заедно с кандидата за президент Александър Трифонов Томов. Предложението е постъпило от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица", която издига кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна на кандидата за вицепрезидент.