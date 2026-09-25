Велислава Петрова проведе срещи с партньори от Европа, Близкия изток, Африка и Азия

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Министърът на външните работи Велислава Петрова продължи интензивната си програма в Ню Йорк с двустранни срещи и участия в многостранни формати, посветени на сигурността, регионалното сътрудничество и развитието на политическите и икономическите партньорства.

Министър Петрова разговаря с държавния министър на външните работи на Обединеното кралство Стивън Даути, със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин и с министъра на външните работи на Оман Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд ал Бусаиди.

В рамките на програмата си тя проведе срещи и с министъра на външните работи на Ботсвана д-р Феньо Бутале и със секретаря по външните работи на Филипините Мария Тереса Лазаро.

Разговорите бяха насочени към развитието на двустранните отношения, международната и регионалната сигурност, икономическото сътрудничество, енергетиката, свързаността и възможностите за по-активен политически диалог.

По време на срещите с представителите на Ирак и Ботсвана бяха подписани меморандуми за разбирателство, които създават основа за по-структуриран и редовен политически диалог и за задълбочаване на двустранното сътрудничество.