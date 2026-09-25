Илияна Йотова за позицията на ООН в подкрепа на Украйна: България нямаше възможност да изрази резерви

Аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод позицията на ООН в подкрепа на Украйна. Държавният глава е категорична, че мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

"Във връзка с публикуваната информация относно подписано от мен съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН съм длъжна да внеса яснота. Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него. Своята позиция заявих в изказването си пред Общото събрание на ООН. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия", пише Йотова.

Министерството на външните работи излезе със становище по повод декларацията.

Декларацията в подкрепа на Украйна, към която се присъедини България, не отговаря изцяло на нейната позиция. Това се казва в становище на Външно министерство. Според ведомството националната позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Тя е представена от президента Илияна Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

Над 50 държави подписаха публикуваната преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк декларация, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество.

От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.

Според списък, поместен на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, подписали декларацията.