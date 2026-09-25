Учат пиян шофьор от Асеновград как да спазва закона

Хванали го на волана с 2,21 промила алкохол

Водач от Асеновград, засечен да кара солидно почерпен, ще трябва да се включи в програми за обществено въздействие, за да си изгради социални навици и умения за законосъобразно поведение. Той бил спрян за проверка на 8 септември т. г., дал кръвна проба и тя отчела 2,21 промила алкохол.

Бил задържан за 24 часа и след по-малко от 2 седмици се споразумял с прокуратурата. Договореното наказание е 1 г. условно с изпитателен срок от 36 месеца, глоба от 512 евро и 2 г. без книжка. Ще трябва да заплати и стойността на колата от 2851 евро, която не е негова, отделно е посещаването на курсовете за спазването на закона.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.