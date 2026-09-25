Бебе почина в болницата в Тутракан няколко часа след раждането си

Бебе почина само няколко часа, след като се появи на бял свят в болницата в Тутракан. От лечебното заведение потвърдиха трагедията пред Би Ти Ви, без да посочват причина за смъртта на новороденото. А според родителите то било оставено без надзор в нощните часове.

По случая се води досъдебно произвеодство под надзора на Окръжна прокуратура - Силистра.

Бебето е родено на 10 септември, а само няколко часа по-късно, на 11 септември за родителите идва и най-лошата новина.

Кристина Здравкова постъпва в болницата на 9 септември вечерта към 18 ч, защото операцията за раждане секцио й е насрочена за 10 септември. "Към 22 ч започнах да имам контракции, до полунощ станаха на 5 минути и реших да потърся акушерката на смяна. Тя спеше, събудих я. Включи ме на апарат, каза, че това не са контракции и ще и бие спазмалгон и да не се притеснявам да я събудя отново, ако болките продължат. Те продължиха и аз пак я събудих. Така и стана - но отново нямаше нищо. Стоях си с контракциите до сутринта. Сутринта на 10 септември ме подготвиха за операция. Два пъти, преди да ми поставят упойката, спираше токът - те бяха предупредени, че ще спира предварително заради някакви аварии, но имаха проблеи с генератора", разказва майката.

В крайна сметка операцията започва, ражда се живо и здраво бебе, показват го на майката за минута-две. "Показаха ми го от разстояние и повече не го видях", разказа майката. След раждането тя си стои в стаята и е на системи, без да има информация за детето си. "Дали са му правили някакви изследвания, какво се е случвало, не знам. На 11 сутринта разбрахме новината", обясни Кристина Здравкова.

Тя ражда и първото си дете в същата болница. И него вижда на втория ден, затова и не настоява толкова да види второто си дете веднага след раждането.

"Съобщиха ми по телефона лишата новина. Казаха ми, че акушерата, която е била на смяна, към 2 часа през нощта отишла да нахрани детето и след това към 5,30-6,00 ч след това констатита смъртта му", каза бащата Здравко Здравков. По информация на родителите в промеждутъка никой не е влизал през тези няколко часа в стаята на детето им.

По наша аутопсия няма причина за смърт, казали лекарите на родителите.

От болницата в Тутракан обясняват, че по случая има образувано досъдедно производство, в рамкте на което се установяват всички обстоятелства, свързани със състоянието на детето, причината за смъртта и действията на медицинския персонал. Към момента все още не е готово окончателното патоанатомично заключение.