Адвокат: Прокурорският син ще остане в България, докато не приключат производствата срещу него

Прокурор от Гърция издирва с европейска заповед за арест прокурорския син Васил Михайлов за участие в организирана престъпна група, побой, причинил тежка телесна повреда, и въоръжен грабеж, съобщи Нова тв.

За деянията в Гърция е предвиден доживотен затвор.

В момента Васил Михайлов излежава у нас присъда, която изтича след 20 дни. Веднага след това нашият съд е постановил задържане под стража.

Това задържане е поискано в Гърция на основание европейската заповед за арест, обясни адвокат Зорница Костова. По думите й когато съдът вземе такава мярка, той обезпечава продължаването на производството,което ще бъде в Гърция.

Васил Михайлов няма да отпътува за Гърция, а ще остане в България, тъй като тук се водят наказателни производства, обясни адвокат Костова. Докато те не приключат тук, той няма да замине.

Деянието в Гърция на прокурорския син най-вероятно е извършено през есента на миналата година. Тогава според адвокат Костова у нас е пристигнала информация, но само за негово участие в грабеж. Месеци преди това - през юни, той е бил обявен за издирване у нас. По неофициална информация е извършил деянието през септември заедно с още някого, който е заловен. Подозрението на следствените органи е, че той извършва тези деяния заедно със съучастници, които са били негови длъжници. След това те са първите, които "изгарят", т.е. биват заловени.