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Адвокат: Прокурорският син ще остане в България, докато не приключат производствата срещу него

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Прокурорският син Васил Михайлов

Прокурор от Гърция издирва с европейска заповед за арест прокурорския син Васил Михайлов за участие в организирана престъпна група, побой, причинил тежка телесна повреда, и въоръжен грабеж, съобщи Нова тв.

За деянията в Гърция е предвиден доживотен затвор.

В момента Васил Михайлов излежава у нас присъда, която изтича след 20 дни. Веднага след това нашият съд е постановил задържане под стража.

Това задържане е поискано в Гърция на основание европейската заповед за арест, обясни адвокат Зорница Костова. По думите й когато съдът вземе такава мярка, той обезпечава продължаването на производството,което ще бъде в Гърция.

Васил Михайлов няма да отпътува за Гърция, а ще остане в България, тъй като тук се водят наказателни производства, обясни адвокат Костова. Докато те не приключат тук, той няма да замине.

Деянието в Гърция на прокурорския син най-вероятно е извършено през есента на миналата година. Тогава според адвокат Костова у нас е пристигнала информация, но само за негово участие в грабеж. Месеци преди това - през юни, той е бил обявен за издирване у нас. По неофициална информация е извършил деянието през септември заедно с още някого, който е заловен. Подозрението на следствените органи е, че той извършва тези деяния заедно със съучастници, които са били негови длъжници. След това те са първите, които "изгарят", т.е. биват заловени.

Прокурорският син Васил Михайлов

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