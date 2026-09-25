ЦИК: С по-тънка хартия ще гласуваме на вота на 25 октомври

Двойката Александър Томов - Александър Гарибов ще се яви на президентските избори на 25 октомври и така общият брой на кандидатите за "Дондуков" 2 остава 27, каза по БНТ говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

"Тази двойка ще се яви на изборите, тъй като вчера беше и срокът, ако някой от регистрираните кандидатски двойки, билото от партии, коалиции или инициативен комитет, може да бъде заменен.Тъй като, съгласно Изборния кодекс, кандидатите следва да бъдат проверени дали отговарят на условията на Конституцията и срокът за тези проверки тече до 27 септември, което е след два дни, но вчера с доклад на дирекция ГРАО на МРРБ беше получен доклад, че всъщност кандидатът има и друго гражданство и това наложи това наше решение. След това от партията замениха с нов кандидат, така че двойките продължават да бъдат 27", каза доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

На вота след месец хартията за машините ще бъде доста по-тънка, отколкото досега, обясни още Стоянка Балова.

"Този път хартията ще бъде значително, доста по-тънка, тъй като няма статутът на бюлетина, така както беше на някои от предходните избори. Още в следващата седмица стартира процедура по договаряне, тъй като там изпълнителят е сигурен, това е БНБ. И работим в тази посока, така че да няма тези бели бюлетини, къси бюлетини и всякакви форми на контролна разписка. Така че на по-късен етап ще ви информираме и по отношение на параметрите на хартията и на всичко останало, но имаме предвид тези неща", допълни тя.Предстои диагностика, профилактика, където се налага ремонт на 12 800 машини, допълни говорителят на ЦИК. Има и осигурени средства за резервни части, включително принтери, периферени устройства, батерии, флашки, дисплеи. Все още не е стартирало обучението на членовете на секционните избирателни комисии, но за първи път тази година ще има и обучения на терен, допълни Стоянка Балова.

"Подготвяме методическите указания за обученията за Районите избирателни комисии, които стартират още следващата седмица. Новото е, че ще обучаваме на терен. Разбира се, извън секциите в чужбината. Сега екипи от Централната избирателна комисия ще пътуват и ще обучават комисиите на място, като след назначаването от секционните избирателни комисии предвиждаме още един тур, за да може да обучаваме също поне ръководните състави на секционните избирателни комисии, но това ще стане на един по-късни етап, тъй като те все още не са назначени, а с новите промените в Изборния кодекс това ще стане след 10 октомври."

Надеждата е на тези избори да се избегне честата смяна на членове на секционните комисии:"Още вчера кметовете следват да си изпратили към районните комисии съставите, за които са постигнали споразумение. Така че се надяваме наистина на по-отговорно поведение от страна на политическите партии.- Съставите, които са постигнали споразумение, а тези, които не са?Ще бъдат назначени служебно от РИК, но те също изпращат цялата документация във връзка с консултациите."