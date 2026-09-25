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Президентът Илияна Йотова разговаря със заместник генералния секретар на ООН

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Държавният глава Илияна Йотова разговаря със заместник генералния секретар на ООН Амина Мохамед. Президентът участва в Ню Йорк в среща на инициативата на Мохамед за насърчаване на жените лидери във време на конфликти, кризи и нарастващо неравенство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание