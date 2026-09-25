Диана Дамянова: Активността на изборите ще скочи от 25% на 27%

„Това, което ни предлага българската политическа сцена в момента, е една доста смешна ситуация, в която има няколко души, които искат наистина да станат президенти", каза пиар експертът доц. Диана Дамянова днес, когато започва предизборната президентска кампания.

„Изборът е много голям, така че избирателната активност вероятно от 25% ще скочи на 27%", коментира Дамянова в сутрешния блок на Би Ти Ви.

„Имаме петима кандидати, които познаваме достатъчно добре. Ясни са мотивите им. Останалите 22-ма имат лични мотиви. За мен повечето от тях търсят медийната изява. Този един месец слава, в който няма да им се налага да плащат от джоба си", каза от своя страна пиар експертът Пепи Димитрова.

„За нас като експерти първите петима кандидати, които имат шанс да стигнат до финалния сблъсък, са интересните и тях наблюдаваме по-внимателно", допълни тя.

„Много вероятно е да има – двама се карат, третият печели. Но не знаем кои са двамата и кой е третият. До момента имахме по-ясна битка между Йотова и Гюров, но сега с появата на „Възраждане" не знаем кой срещу кого ще насочи кампанията си", добави Пепи Димитрова.

„В началото на кампанията сме и голяма част от тези кандидати не сме ги чули, така че е трудно да определим каква ще е тяхната стратегия. Кампанията тръгна със скандали, но не смятам, че това е полезно нито за кандидатите, нито за избирателите", каза на свой ред пиарката Наталия Димитрова.

„Геополитиката и сигурността ще са двете теми, по които ние ще очакваме да чуем тяхното мнение", допълни тя.

Според доц. Диана Дамянова се прави опит геополитиката да бъде ключовата фаза, но за нея българите търсят по-скоро да видят дали ще има някаква опозиционност на тази власт.

„За мен интригата е в това дали българският народ ще пожелае да сложи всички яйца в една кошница. И коя ще бъде кошницата, която той ще сложи. Много е важно е и когато се правят мажоритарни избори, мажоритарните кандидати да кажат на балотаж кой биха подкрепили", обясни Дамянова.

Според Наталия Димитрова предизвикателствата пред кандидат-президентите са свързани с това да се еманципират от своята политическа биография дотук.

„Тази мантра, че има двама кандидати, не отговаря напълно на истината. Имаме един трети кандидат с много сериозни шансове, защото външнополитическата лексика на Радев накара една част от най-проруските му избиратели да се разстроят морално. Те могат да припознаят друг кандидат. Тази предпоставка, че всичко е предрешено в този момент ми изглежда наивна", обясни доц. Диана Дамянова.

„Факт е, че ние избираме „джувката" на българската държава. Той няма пряка власт, но създава атмосферата в тази държава. В този смисъл този избор, който предстои, е малко по-морално, естетически, политически, отколкото твърдо политически", завърши тя.