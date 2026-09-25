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119 са изгасените пожари в страната за ден, двама са пострадали

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СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

119 са изгасените пожари в страната през изминалото денонощие, пострадали са двама души, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

Противопожарните екипи са реагирали на 153 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които осем в жилищни сгради, в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства и два в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 99 пожара, от които 70 в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 22 в отпадъци и два в готварски уреди и комини.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства

Регистрирани са осем лъжливи повиквания.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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