Българин с открадната самоличност се оказа длъжник за 1 280 000 евро в Румъния

Двама българи се оказаха в продължение на години съдружници в румънски холдинг с огромни задължения. Заради това те са разследвани в Румъния, а Делян Жечев, вписан в холдинга като собственик на 75%, води дело в съседката ни. Според румънски прокурори българинът дължи 1 280 000 евро. Затова той е наел румънски адвокат, тъй като заради делото и задълженията му от над милион евро всички негови сметки и дори личният му автомобил са запорирани, показва разследване на Вероника Димитрова по Нова тв.

Заедно с Жечев като съдлъжник се води друга българка с 25% от холдинга, която живее със съпруга си в Лондон и работят в пералня.

В края на юни жената и Жечев разбират, че от години са оглавявали румънски холдинг, той е осъден да плати милиони, тя е съдлъжник.

Двамата твърдят, че не се познават, че не знаят името на фирмата. По думите му той никога не е бил в Румъния, а тя - само веднъж. Преди 13 години той губи личната си карта, а тя предполага, че личните й данни са взети, тъй като навремето е ползвала бързи кредити.

Преди 13 години - през 2013-а, Жечев забравя портфейла си в такси в квартал "Люлин", на следващия ден се свързва с шофьора, но нищо не е намерил. В портфейла е личната му карта и от 8 август 2013 г. тя е обявена за невалидна.

Баща му го посъветвал да провери дали нещо не е вписано на негово име в Търговския регистър. Не открили нищо.

2 години по-късно е вписан като притежател на 75% от румънския холдинг Green Holding ASP, който обединявал 7 подфирми с различни дейности, сред които и ресторанти.

Същевременно в Румъния би трябвало да имат информация за невалидната лична карта на Жечев още по времето, когато е създаден холдингът, тъй като от МВР обясняват, че данните за тази лична карта са обявени в международната система Шенген.