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Кодексът на труда и Законът за акцизите влязоха извънредно в програмата на парламента

Павлета Давидова

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Днес депутатите трябва да задвижат новия метод за определяне на минималната работна заплата. Снимка: Йордан Симeонов

За втора поредна седмица депутатите пренареждат програмата си заради минималната заплата. След като в четвъртък следобед ресорната комисия изкара почти 4 часа с измененията в Кодекса на труда, днес той влиза за окончателно гласуване в пленарната зала. Според плановете на управляващите минималната заплата ще се определя от четири критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати; темпа на растеж и производителността на труда. На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата, като тя трябва да достигне едновременно 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот.

Освен това днес председателят на парламента Михаела Доцова предложи втора точка днес да е първото гласуване на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове.

Последваха и няколко декларации от парламентарните групи. Първи започна Ясен Щерев от "Прогресивна България" - отбеляза Световния ден на туризма.

 Велислав Величков от "Продължаваме промяната" пък се спря на избора на ВСС. "Силно сме притеснени от взаимните обвинения между бивш главен прокурор и настоящ правосъден министър за форми на намеса в професионалния избор", започна той като напомни за писмото, с което Борислав Сарафов обяви, че министър Николай Найденов упражнява натиск за "кастинга" за ВСС. Изборът на професионалната квота предстои скоро. Има ли тайна или черна кампания за този из бор със скрити уговорки съдии и прокурори да гласуват за точно определени кандидати, попита депутатът. И напомни, че за прокурорската колегия се борят по петима за едно място. Той настоя да знае има ли нещо вярно в обвиненията на Сарафов и как Найденов ще се защити. Дори изяви желание за изслушване на Сарафов в правната комисия на НС.

Ангел Янчев от "Възраждане" отново се спря на ремонта на паметника на връх Шипка и строителните работи там. Проектът за това, което се случва е одобрен през 2023 г. , промяната на музейната експозиция, пък е приета по времето на кабинета "Гюров". напомни той. И отново разкритикува властта за "изтърбушването на паметника". Депутатът бе гневен, че правителството на Румен Радев е "подпечатало" това с 3 млн. през юли. Още няма яснота и колко време паметникът ще е опакован. Янчев заподозря, че 5 г. паметникът ще е предаден на "фирма за калпаво саниране".

Днес депутатите трябва да задвижат новия метод за определяне на минималната работна заплата.

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