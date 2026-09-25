17-годишен потроши кола с мачете

17-годишен младеж минава с мачете покрай кола в гр. Камено, удря я отстрани, след което отсича страничното й огледало. До него са други двама младежи на мотопед, оказали се на по 16 години.

Това показват кадрите от камера, заснела случилото се в 4 ч сутринта на 23 септември. Именно тези записи предоставя в полицията 32-годишният Илиян Генов, който е собственик на автомобила, потрошен пред дома му. Той сам разказва във фейсбук какво се е случило:

„Това, което виждате на кадрите, не е сцена от филм. Това се случи в малките часове на 22 септември точно пред дома ми. Група младежи, разхождащи се необезпокоявано, а в ръцете на едното момче – огромно мачете. Мачете – хладно оръжие, способно да отнеме човешки живот за секунда. Днес са стъкла и пластмаса. А утре? Утре на това място може да бъде моето дете, вашата майка, ваш близък или самите вие".

Часове по-късно полицията установява, че момчето живее на 500 метра от мястото, където вандалства по колата. Извикано в районното управление заедно с родителите си, то е обяснило, че заедно с другите двама младежи са пили вкъщи, след което излезли на улицата, а той имал желание да върши противообществени прояви.

Мачетето в ръцете му не било истинско оръжие, а сувенир, но въпреки това достатъчно тежък, за да отсече страничното огледало на кола, обясни Георги Янев, началник на охранителната полиция в Камено, пред Нова тв.

По думите му родителите ще понесат административна санкция, а наказателната отговорност ще е върху 17-годишния младеж. Поради непълнолетието му това означава, че вероятно ще има срещи и разговори в полицията.